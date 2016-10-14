《爸爸去哪儿4》今晚首播 实习爸爸颜值刷新高

新闻摘要：

-击剑运动员董力和他的素人女儿“阿拉蕾”(右)。

蔡国庆父子

《爸爸去哪儿4》今晚首播

从台播转网播,《爸爸去哪儿4》依旧吸引了众多观众的注意,今晚8时将在芒果TV首播。日前记者率先在长沙看片,虽说是同样的配方但是换了不同的材料,第四季的“爸爸”有很多新意,尤其是加入了实习爸爸和素人宝贝,新鲜的搭配让人眼前一亮。从记者看片的反应来看,90后击剑运动员董力和他的素人女儿“阿拉蕾”有望率先跑出,一炮而红。

明星父子都是老司机

这一季的《爸爸去哪儿》和之前最大的区别是有蔡国庆、田亮、沙溢三对明星父子,也有董力、黄致列、张伦硕三对实习父子(女)。三对明星父子都已经是老司机了,田亮更是曾经参加过第一季的《爸爸去哪儿》,对于游戏规则和带孩子独自旅行都已经是很有经验了。在旅行一开始,田亮就提醒村长要收玩具了,蔡国庆也早早就问儿子想不想吃爸爸做的饭,一看就是早有准备。沙溢和儿子安吉算是三对明星父子里综艺感比较强的,安吉一口东北普通话莫名呆萌,而他最大的乐趣都是拆老爸的台,让人忍俊不禁。

实习爸爸颜值刷新高

和“老司机”明星爸爸们相比,实习爸爸们有些手忙脚乱。张伦硕和考拉是准继父女,两人已经有一定的认识,还算比较好,90后击剑运动员董力自己还是个大男孩,要当爹完全搞不清状况,连“女儿”都是最后别人选剩了给他的。而黄致列一个韩国人,撩妹可以唱唱情歌比比心,要照顾一个中国小孩,语言就是他最大的问题,除了不断说“好可爱,好可爱”,也没有什么别的招。

虽然没经验,但是三个实习爸爸的颜值却是前所未有的高。尤其是身高1.91m的董力,颜值、身材都是一级棒,是时下最受欢迎的“大长腿小鲜肉”类型。而组织分配给他的女儿“阿拉蕾”更是六个小孩中目前看来最萌最有戏的,很有第一季王诗龄的风采。

《爸爸4》 6问总制片人周山

第一问:“台播”变“网播”,从内容上、形式上给《爸爸4》带来什么新变化?

周山:首先我们保留了最本真的东西,《爸爸去哪儿》是个很成功的节目,我们不会去颠覆,最精华的部分和元素会保留。节目内容上来说,选房子、做任务都不会变。但节目形式上有区别,比如新生爸爸和实习爸爸3v3比拼。互联网有无限的空间,所以内容上会更加全面,除了每期的正片外,我们还会有三期单线版本,两个爸爸一期。还会有直播,每周节目播出时,有一个“爸爸看爸爸”的部分,爸爸们一起来看自己的节目。另外还会有一个延伸节目——《村长大揭秘》。

第二问:邀请黄致列加盟的原因?他和小孩子如何保证语言顺畅交流?

周山:首先他是湖南台培养出来的一个优质明星,第二他在和节目交流时表达了很大的诚意想加入,他是一个很温暖的男生。语言的交流上我们采取了很多办法,比如房间里有小黑板,他和小朋友画、写,很多这样温暖的细节。另外他基础的中文还是可以的,现场也有实时翻译。

第三问:邀请击剑运动员董力参加的原因是?

周山:首先他特别帅,当时选实习爸爸,他刚好上《快乐大本营》,然后和他见面聊,觉得他形象特别好,也很积极、阳光,是符合这个时代的少女心和粉丝需求的。第二他身上有很多正能量的东西,他从小在体育队,并不了解如何做好一个爸爸。现在90后也开始做爸爸了,我们希望90后参与进来来呈现这个群体。

第四问:蔡国庆老师是如何邀请到的?

周山:蔡老师在第三季就有交流了,一直希望他来参加,一方面是节目组的诚意吧,另一方面也是这个节目的口碑和品质吸引了他参加。

第五问:既然有了三位“实习奶爸”,那后面还会有妈妈探班的环节吗?蔡国庆老师的妻子会否首次现身?

周山:他们可以找女朋友过来呀。我们接下来会有这方面的计划,但是具体在哪一期把他们的家庭、另一半加入进来肯定还需要一个过程。“女朋友”可能是开玩笑,亲生爸爸可以请自己的妻子过来,实习爸爸可以请他们的明星朋友过来,大家都可以来体验。

第六问:原总导演谢涤葵离职创业,现在的团队是新的团队吗?

周山:有用新的团队,有部分以前的,用了一些做互联网节目的团队进来,芒果tv现在也在培养自己的制作力量。

[责任编辑： 孙静 ]