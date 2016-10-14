“湄公河惨案”遇害者家属:不敢看电影 怕更伤心

新闻摘要：

五年过去了，苏廷玉仍然无法从伤痛中走出来。即使接受采访，也不愿正面示人

10月5日是“湄公河惨案”发生5周年的日子，由公安部批准拍摄的电影《湄公河行动》也在这个国庆持续热映。但热映的电影以及这起曾经引起举国关注的惨案背后，是沉默的遇害者家属。整整5年过去，生活虽然逐步平静，但内心伤痛仍难抚平。

时隔5年之际，成都商报记者回访了惨案遇害者之一、四川屏山县楼东乡村民曾保成的遗孀苏廷玉和女儿，回顾5年来的生活，苏廷玉表示，尽管回想起丈夫遇害依然会悲痛难忍，但看到凶手伏法后，内心也欣慰不少，“很感谢国家，感谢公安，让他们(遇害者们)没有含冤”。

不过，对于电影《湄公河行动》的上映，虽然她也听说了，“但不会去看，也不想去看，害怕又伤心”。

回忆

回家带孩子侥幸躲过一劫

如果仅凭外貌，完全看不出苏廷玉才42岁。亲戚们说，丈夫去世后的这几年，她苍老了很多。如今，她和女儿相依为命住在屏山县书楼镇一幢回迁房里。因向家坝库区淹没，她家的老宅子和土地都没了，不过，在距离老家十几里外的书楼镇，她分到了一套一百多平方米的回迁房，房子比较宽敞。

苏延玉的丈夫曾保成是屏山县楼东乡田坝村五组村民，原是“玉兴8号”上的船员兼机修工，长年在湄公河上行船。2011年10月5日，震惊中外的湄公河惨案发生，曾保成和邻村的何熙行、陈国英夫妇同时遇害。

苏廷玉告诉成都商报记者，曾保成初中没有毕业，大概十五六岁就开始在金沙江的船上当学徒跑船。2000年前后，曾保成到“玉兴8号”上当机修工，常年往返于老挝和泰国之间。2007年，苏廷玉把年仅两岁多的女儿交给公公，也到“玉兴8号”上打工，负责给船员们做饭。

2011年9月初，女儿上小学了，公公无法辅导孩子的作业。夫妻俩商量后决定，苏廷玉回乡带孩子，曾保成继续留在“玉兴8号”上打工。苏廷玉一走，船上没人做饭。屏山县福延镇庙坝村的三等船长何熙行把老婆陈国英叫到船上，当时何家的两个孩子一个已上大学，一个正念高中，正是需要钱的时候。没想到陈国英上船一个多月，惨案就发生了。“如果不是我回来带女儿，留在船上的就是我，而不是陈国英。”苏廷玉说，虽然她跟陈国英都是“玉兴8号”上的炊事员，但是两人并未照面，也不认识。

打击

父亲一病不起含恨离世

苏廷玉的家里，如今找不到任何跟丈夫曾保成有关的东西，甚至都没有遗像。苏廷玉说她把丈夫的所有东西都毁了，既怕自己看到难受，也不希望勾起女儿的任何伤心回忆。女儿跟父亲的唯一联系，就是每年清明，苏廷玉会带她去给父亲扫墓。

曾保成1974年出生，遇害时才刚满37岁。据苏廷玉介绍，曾保成还有个弟弟，也是农民。由于曾保成在外面跑船，每个月能有七八千元收入。60多岁的老父亲就一直跟着曾保成过活。“除去开支，每个月能存五千块钱吧。”苏廷玉回忆，当时自己回家专职带孩子，丈夫的收入支撑家庭开销，绰绰有余。苏廷玉说，公公的身体一向很硬朗，惨案发生那年才66岁，还能下地干活。但曾保成的遇害给老人带来巨大打击。没等到糯康等凶手伏法，便一病不起，不久就含恨而死，死前最惦记的还是遇害的儿子。

另两名遇害者何熙行、陈国英夫妇，案发时年仅45岁左右。他们家所在的村子也已被向家坝库区完全淹没，村民们早已分散于四方。何煕行的初中同学安女士告诉记者，何煕行夫妇育有一儿一女两个孩子，在案发前已举家搬迁至云南省。目前，其两个孩子都已在外地工作，只有一个70多岁的老母亲独自生活在云南。

成都商报记者从何熙行夫妇所在村组干部处了解到，惨案发生后，就再也没有见过何家人回村。

生活

经济来源断了面临“坐吃山空”

曾保成突然遇害，给家庭带来不小打击。以前夫妻俩都能打工挣钱的时候，曾保成在老家盖了房子，欠了些债。2011年前后，曾保成的月薪涨到七千多元，但每月寄回来的钱，基本都还债了。丈夫遇害后，苏廷玉和女儿的经济来源彻底断掉。

后来，移民搬迁，苏廷玉和女儿获得5万多元赔偿，并分到屏山书楼镇移民新区的一套房子。但房子面积超过她家老宅可以折抵的面积，于是倒补了四万多块钱。如此一来，搬迁补偿款仅剩一万多元。成都商报记者注意到，苏廷玉家的三居室套房，装修极其简单，最值钱的家具是一套仿皮沙发，和一个冰箱，厨房至今没装门。客厅中摆放的还是从乡下搬来的老旧写字台，当作电视柜，电视机也是十多年前的旧电视……

“女儿读初一了，至今没钱给她买电脑。”苏廷玉说，丈夫遇害时，女儿才七岁。因长年在外打工，父女俩相见的时间也不过是春节时的十来天。但女儿仍常常想起父亲。“每次开家长会，她回来就哭，说别人都有爸爸，就她没有。”苏廷玉给成都商报记者算了笔账：女儿平均每月学习生活开销800元(其中包括假期补习的开支)，家里水电气生活费人情往来等每月2000元。

现在苏廷玉每天的工作就是给女儿做三顿饭，所以根本没法去打工挣钱，家里只有支出，没有收入。好在女儿成绩很好，让她很宽慰。为节省开支，苏廷玉在楼下花园里开辟了一小块地，种点蔬菜瓜果。母女俩的用度开销，唯一来源就是当年的民事赔款，面临坐吃山空的窘境。

未来

好好养大听话懂事的女儿

丈夫去世5年了，苏廷玉从没想过再找个伴。她承认，自己根本就走不出丈夫遇害的阴影。但好在女儿听话懂事，这也是她最大的希望和心理依靠，“现在最大的动力就是把女儿好好养大成人，看到她上大学，参加工作”。

苏廷玉告诉记者，女儿在学校里，老师们一直很关心。并且，除了老师，生活中的朋友们也都形成了默契，包括与苏廷玉关系最好的朋友，5年来也绝口不提湄公河惨案，生怕不小心再次伤害到母女俩。

成都商报记者试图通过关系人士，联系何熙行的子女采访，对方以“不愿意被打扰”婉拒。

苏廷玉告诉记者，糯康被抓后，警方向家属通报过情况，她从报纸电视上也看到过。一审的时候，她和何熙行的家属还去了昆明旁听，当时大家心情都非常沉痛。苏廷玉说，自己最想做的事情，是很想亲口问问这些杀人凶手：我们的亲人跟你们无冤无仇，你们怎么下得了手？

再后来，苏廷玉又得到了消息，凶手们都一一被判刑并执行。这让她内心感到慰藉，“感谢国家，感谢公安(湄公河专案组)，不然他们(湄公河遇害者们)都死得不明不白的。”但是对于凶手的仇恨，则至今难以搁下：“听说糯康在法庭上向家属道歉，还请求原谅，但给我们造成这么大伤害，我们永远不可能原谅他们。”

根据湄公河惨案而改编的电影《湄公河行动》上映了，苏廷玉也听说了，但是，“我和女儿都不会去看，不想看，不敢看……看什么呢？看到只会更伤心。”

成都商报记者 罗敏

[责任编辑： 孙静 ]