胡歌获金鹰节两奖杯 与杨洋赵丽颖贡献半壁流量

新闻摘要： 胡歌林依晨再同台，李雪健张凯丽《渴望》26年后同框，第28届中国电视金鹰奖暨第11届中国金鹰电视艺术节闭幕式暨颁奖晚会一一奉献了这些画面。这其中还不包括赵丽颖生日获一车包子，杨洋现场花式撩妹甜腻粉丝……

林依晨、胡歌

胡歌林依晨再同台，李雪健张凯丽《渴望》26年后同框，第28届中国电视金鹰奖暨第11届中国金鹰电视艺术节闭幕式暨颁奖晚会一一奉献了这些画面。这其中还不包括赵丽颖生日获一车包子，杨洋现场花式撩妹甜腻粉丝……

怀旧：胡歌林依晨“郭靖黄蓉”再同台：“蓉儿，多年不见，郭靖甚是想念”

胡歌搭配林依晨，开启了当晚的第一组颁奖。

面对林依晨顽皮的给自己带上测谎仪，胡歌深情的讲出了自己的心声，“蓉儿，多年不见，郭靖甚是想念”。二人曾在2008年播出的《射雕英雄传》(胡歌版李亚鹏版黄日华版)中分饰郭靖和黄蓉。其实，在《射雕》之前，胡歌即在2005年与林依晨合作了《天外飞仙》。但显然对胡歌来说，《射雕》的意义更大，也印象更深刻。因为就是在这部剧的拍摄中，胡歌发生车祸，脸上多处受伤，几近毁容。

经过车祸站起来之后的胡歌，才有了奠定其今日一线小生地位的《琅琊榜》、《伪装者》等剧，并助其最终问鼎金鹰奖“观众喜爱男演员奖”和金鹰节“最具人气男演员奖”。

胡歌

在发表自己的获奖感言时，胡歌即着重感谢了林依晨。“梅长苏这个角色，他在戏里，为了声张正义，燃尽了自己的生命。他在戏外，让我胡歌这个演员获得了这么多认可。我想说句心里话，我今天拿到这个奖并不是因为我演技有多么好，而是因为我很幸运。我比更多的人更早的知道，演员应该是什么样的。我比更多的人更早的知道了什么样的演员是好演员。我要感谢林依晨，她跟我说过两句话，她说演戏是一个探索人性的过程，而且她是用生命在演戏。所以这个奖杯拿在我手里，并不代表我到了多高的高度，而是代表我刚刚上路”。

胡歌当初第一次接触“梅长苏”这个角色，缘于粉丝一次探班中将《琅琊榜》的小说塞到他手里。当晚，塞给他书的粉丝也来到现场，在表达希望能够收回被胡歌看过的那一套《琅琊榜》，留作纪念。胡歌的回答充分表达了自己的高情商，“因为有上中下三卷。我把上卷还给你，因为是从你这开始的。但中和下，我必须自己留着”。

李雪健、郑晓龙、刘涛

感动：李雪健“我能演就继续演下去”郑晓龙集齐国内最佳导演大满贯

当晚，最让人感动的一幕之一，来自李雪健获得“最佳表演艺术奖”的时刻。为他颁奖的，一个是曾与他合作《渴望》的张凯丽，另一个则是《渴望》的制片人郑晓龙导演。时隔26年后，《渴望》主创团队再同框，让现场的观众很是感动。“最佳表演艺术奖”，是金鹰奖评委挨个打分，最终得分最高者获得。因此在业内具有更高的认可度。当看到获奖者是李雪健时，张凯丽激动的表达，“太开心了，而且我觉得一定是他，必须是他”！

李雪健

“得奖了。我挺激动的。我很感谢《嘿，老头儿》和《少帅》的导演，如果有机会，我还想跟他们合作，认真的搞创作。我能演我就继续演下去，因为我喜欢她，我爱她，我离不开她”。李雪健动情的说出自己的获奖感言。

这一席话不但说潮了主持人何炅的眼睛，更是直接让主持人宁静当场感动哭，“我看您坚持了这么久，我不知道到了您这个年龄的时候，我在做什么。因为我经常动摇，经常不想做这么久的演员，想干点别的”，说到此处宁静不得不停止说下去，背过身去擦眼泪。

导演郑晓龙凭借《芈月传》一剧，获得“最佳导演”殊荣。至此，《编辑部的故事》、《甄嬛传》、《红高粱》、《芈月传》等剧压身的郑晓龙，实现了国内最佳导演奖项的大满贯。“其实我早就到了荣辱不惊的年龄，但是我今天还是很兴奋。怎么说呢，今天我拿到金鹰奖之后，我就把中国的，所有导演奖都拿到了”，

流量：胡歌说自己替霍建华来的杨洋录morining call甜腻赵丽颖生日收获一车包子

胡歌、赵丽颖、杨洋、佟丽娅、刘昊然、吴磊……一众小生小花一聚会，势必会发酵出无数的关注点和流量。这一点，在当晚的颁奖典礼上，再次被证明。

主办方安排的座位上，胡歌和赵丽颖相邻而坐。何炅在台上调侃，“丽颖胡歌今天终于‘合作’了，合坐也是合作呀”。胡歌机智接话，“赵丽颖今天是带着《花千骨》来的，那我其实今天是替霍建华来的”。引得何老师在台上嗔怪，“胡歌有的时候很喜欢用单身的方式虐我们”。

不过“单身的胡歌”，再次在当晚遭遇“找对象”一题。一位奶奶粉特意为胡歌来到现场，“胡歌啊，我在好多节目里看到都让你找对象，还给你相亲。但我觉得你不用着急，你长得帅，人又好，慢慢选”。还给他围上了一条自己亲手织的围巾。

赵丽颖、何炅

而颁奖晚会当天，正好是赵丽颖的生日。打扮成师尊模样的演员，推着一车包子走到了赵丽颖的面前，“这一车包子，希望你都吃下，才算完整”。对面是赵丽颖的目瞪口呆。当晚，赵丽颖和佟丽娅一起获得“观众喜爱女演员奖”。“我知道做一个电视演员不容易，做一个年轻的电视演员更不容易”。“这是我收到的最好的生日礼物，这是对我最大的肯定。我想有了这份肯定，我会继续坚定的走下去”。

杨洋为粉丝录morning call

而作为颁奖嘉宾出席的杨洋，也表现出了一个合格的流量小生该有的水准。不但现场模仿赵雅芝《新白娘子传奇》白素贞召唤术，被要求给粉丝录制morning call时也是张口就来，

“hi，宝贝，起床了，爱你哦，快起床，爱你”。然后送上一个亲出声音的吻。

郑晓龙、刘涛、赵丽颖、胡歌

激烈：赵丽颖刘涛争夺“最具人气女演员”战况紧张刘涛最终反超获胜

当晚最激烈的角逐，来自“最具人气女演员”奖。按照金鹰节以往的惯例，这一奖项由观众投票选出，截止到颁出前一刻停止。当晚的颁奖礼上，主持人何炅共三次口播这一奖项的投票情况。男演员方面，胡歌一路领先，悬念不大。而女演员部分，则是另一番天地。彼此咬得很紧，战况激烈。

何炅第一次口播时，赵丽颖位列第一位，刘涛相差不远。第二次口播时，刘涛实现反超，赵丽颖改列第二，佟丽娅紧随其后。最终，刘涛反超赵丽颖成定局，最终获得最人气女演员。最人气男演员也由胡歌获得。最终票数上，刘涛甚至超过了胡歌的票数，成为本届金鹰节最人气演员。

当晚的颁奖礼，共颁出四个“观众喜爱演员”奖和两个“最具人气演员奖”。分别由佟丽娅、赵丽颖、胡歌、王雷和刘涛、胡歌获得。简单给大家科普下，前者是电视金鹰奖的奖项，该奖项已进行到28届。而后者则是金鹰奖落地湖南以后，衍生出的金鹰节奖项，今年是第11届。

犀利：郑晓龙导演抨击演员“文替”多：各种替，那要你来干什么？

颁奖典礼之后的获奖嘉宾群访环节，郑晓龙导演被问到如何看待现在年轻流量演员多使用“文替”的情况，郑导犀利回应，“各种替，那要你来干什么？干脆把你也替了吧”。

如郑晓龙导演的回答一般精彩，当晚的金鹰节颁奖典礼在保证流量和亮点的同时。也负责任的触及到电视剧领域目前的问题。比如节目《神奇的套路》，即将目前电视剧中玛丽苏、车祸、癌症等惯有重复的情节设定一一吐槽。呼吁“多点真诚，少点套路”。

吴磊、刘昊然、欧豪

而作为当晚最年轻的颁奖嘉宾，17岁的吴磊、19岁的刘昊然和24岁的欧豪表达了新生代演员的决心，“我们是新生代的演员，我们会向前辈们看起，在这里致敬”。

如今红透半边天的赵丽颖也在台上动情的向导演表白，“其实台下有个导演跟我还比较有渊源，是我第一部作品的导演，我不说他是谁，但那时候还太小了，没有抓住和导演合作的机会。但现在长大了，希望有机会再和导演合作，这是我的心愿”。不过在随后播出的郑晓龙导演VCR中，出现在其中的赵丽颖还是揭晓了这一谜底，“郑导，佟多多(《金婚》)现在长大了，希望有机会跟您再合作”。

有犀利有发问也有希望和鼓励，这一届的金鹰节从金鹰女神唐嫣的造型，到最后赵丽颖的表白，还是表现出了应有的水准。期待屏幕上多出好剧。

附：第28届中国电视金鹰奖暨第11届中国金鹰电视艺术节闭幕式暨颁奖晚会发布获奖名单：

第28届中国电视金鹰奖观众喜爱的女演员奖佟丽娅赵丽颖

第28届中国电视金鹰奖观众喜爱的男演员奖王雷胡歌

第28届中国电视金鹰奖最佳导演奖郑晓龙

第28届中国电视金鹰奖最佳编剧奖温豪杰

第11届中国金鹰电视艺术节最佳表演艺术奖李雪健

第11届中国金鹰电视艺术节最具人气男女演员奖胡歌刘涛

[责任编辑： 郑笑菲 ]