王宝强离婚案本人将出庭 律师披露3大内幕

新闻摘要： 10月16日早间，封面新闻-华西都市报记者从北京获悉：备受关注的王宝强与马蓉的离婚案官司，将于10月18日中午1时30分在北京朝阳法院开庭。据悉，王宝强本人将亲自和律师张起淮一起出庭。

王宝强马蓉离婚

封面新闻-华西都市报讯(记者杜恩湖) 10月16日早间，封面新闻-华西都市报记者从北京获悉：备受关注的王宝强与马蓉的离婚案官司，将于10月18日中午1时30分在北京朝阳法院开庭。据悉，王宝强本人将亲自和律师张起淮一起出庭。

封面新闻-华西都市报记者今早还同时独家获悉：马蓉诉王宝强名誉侵权案，也将在王宝强诉马蓉离婚案之后的10月18日下午4时开庭。据悉，夫妻俩的两场官司，在同一个法院、同一天下午开庭开打，这在近年来的北京朝阳法院也是极其少见的。

但据了解，面对王宝强决定亲自出庭的态度，马蓉已向法院申请，她不出庭，并申请不公开审理。

王宝强律师独家回应：

“18日下午，我和王宝强将打两场官司”

16日早间，封面新闻-华西都市报记者联系上了王宝强的代理律师张起淮。

张起淮是法学硕士，教授，中国资深律师，曾工作于中国政法大学、中国民航大学，现为北京蓝鹏律师事务所合伙人、主任，曾代理了大量国内外有重大影响的案件。2016年8月15日，应王宝强聘请，他代理了王宝强诉马蓉离婚一案。

但自代理王宝强起诉马蓉离婚案两个月来，张起淮几乎没有接受过媒体的釆访。

10月15日晚上和16日早间，封面新闻-华西都市报记者两次电话联系上了张起淮律师。他证实说，王宝强与马蓉的离婚案，确实将于10月18日中午1时30分，在北京朝阳法院开庭。王宝强本人和他将一起出庭。

张起淮同时证实，“18日下午，我和王宝强将打两场官司。”也就是在王宝强诉马蓉离婚案开庭之后，马蓉诉王宝强名誉侵权案也在同一法院下午4时开庭。

据华西都市报记者了解，王宝强在起诉马蓉前，从众多实力律师中特别聘请到了张起淮作为他的代理律师。两个月来，张起淮作了大量的调查取证、案件准备工作。

即将开庭，王宝强是一种什么样的态度？张起淮向华西都市报记者介绍，由于离婚案和名誉侵权案同时开打，这两个官司都涉及到王宝强。加上离婚案的证据会比名誉侵权案的证据要多一些，离婚案还涉及财产分割以及孩子抚养等诸多问题，由于离婚官司的特殊性，王宝强本人将亲自出庭。

张起淮介绍，第一、王宝强面对离婚案，他本人特别尊重法庭。第二、王宝强特别尊重法律。第三、王宝强依照有客观事实来说话，有客观证据来起诉马蓉，有法律依据来提出诉讼请求。

其实，王宝强现在的想法就是一个，一定依据客观事实和证据打官司，有事实有证据才说话。有法律依据和基本的证据来主张他的权利。在整个司法程序中，尊重法院法庭。尊重律师的建议。积极地配合法院的审理，因此，王宝强表示，只要法院有要求或者案情需要，他都会及时到庭并亲自出庭。同时，王宝强也希望马蓉有理说理，有话说话，把所有的理由都在法庭上讲出来。

内幕1：是否借离婚案炒作新电影？

与新片无关，发现马出轨违法决定起诉

目前，网上也有一些揣测，对此，张起淮代表王宝强，向封面新闻-华西都市报做出了正面回应：

华西都市报记者首先质疑问：“王宝强是否是借与妻子离婚案，来炒作他自导自演的新片《大闹天竺》？”

张起淮回应说：“王宝强离婚案是真实的。他绝没有拿离婚案来炒作自己的电影。离婚与新片亳无任何关系。据我了解，王宝强发现马蓉除了出轨之外，还有更多违法行为。在已经逼得没有办法的情况下，才公开发表声明，才正式通过法律起诉马蓉。”

内幕2：起诉前曾想私下协议离婚？

岳母没劝和，王宝强收到马蓉威胁信息

张起淮还独家披露了王宝强公开离婚案之前的一些内幕：一天，王宝强工作回来回到家里，发现马蓉的两个手机正在充电。夫妻间嘛，王宝强偶而拿起马蓉手机看了一下，才吃惊地发现妻子马蓉与经纪人宋喆有许多龌龊的内容。当时，王宝强气得浑身发抖。他又查自己的卡上的钱，几乎被马蓉洗空了。王宝强很快请到了张起淮律师介入他的离婚案。

刚开始，在正式决定离婚前，王宝强看到家中有两个孩子的面子上，还是准备想与与马蓉私下协议离婚，不对外公布离婚消息。但王宝强连续给马蓉多次打电话，她却一直不接。

“后来无奈之下，我陪王宝强到他岳母家，劝马蓉回来协议离婚。但马蓉母亲并没有劝女儿与王宝强和好……等了半天，马蓉终于给王宝强的手机回了一个长信，但信中内容，马蓉不仅没有为自己对婚姻的不忠认错，而是很强势地威胁王宝强，‘你要敢发声明，我会让你身败名裂一无所有，不信走着看’……宝强逼不得已，于8月15日凌晨，在马蓉的强势威胁下，才在自己微博上发表离婚声明。”

8月15日凌晨的声明中，王宝强指出：马蓉与经纪人宋喆的婚外不正当两性关系，严重伤害了婚姻、破坏了家庭，郑重决定解除我与马蓉的婚姻关系，同时解除宋喆的经纪人职务。

张起淮表示，当时，王宝强发表离婚声明，确实是在马蓉的威胁警告下，才决定离婚的。与什么新片没有任何关系。“其实，王宝强是一个很善良很善良的人。这次离婚风波，王宝强内心是很痛苦的。根本不愿意离婚，毕竟有两个孩子了。”

内幕3：马宋出轨又卷款是真的吗？

“18日将出示证据，让事实证据说话”

华西都市报记者又问：“王宝强在声明中，指责马蓉与经纪人宋喆有不当男女关系，有证据吗？”

张起淮回应:“我和王宝强经过调查，有关马蓉与宋喆出轨，王宝强有事实证据的。我们会在18日下午的法庭上出示。让事实证据说话。”

华西都市报记者再问：“有传闻称马蓉卷走了王宝强的大部分财产，王宝强是借的钱打官司，这件事是真实的吗？”

张起淮回答：“是真实的，有关证据我们都会在法庭上出示。”

这一次，马蓉关机了……

针对王宝强的律师张起淮有关离婚案的一些内幕及说法，10月16日中午1时30分，华西都市报记者拨打马蓉本人电话，试图得到马蓉方面的说法或回应。但马蓉手机始终关机。

对于王宝强马蓉即将于18日开打的两起官司，封面新闻-华西都市报记者将保持高度关注。

[责任编辑： 郑笑菲 ]