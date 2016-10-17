要领证？范冰冰与李晨现身烟台老家 网友街头偶遇 图

新闻摘要： 16日，范冰冰与李晨现身范冰冰的老家烟台，有网友在微博晒出在街头偶遇两人的照片，两人甜蜜牵手十分恩爱。

新浪娱乐讯10月16日，范冰冰与李晨现身范冰冰的老家烟台，有网友在微博晒出在街头偶遇两人的照片，两人甜蜜牵手十分恩爱。

新浪娱乐讯10月16日，范冰冰与李晨现身范冰冰的老家烟台，有网友在微博晒出在街头偶遇两人的照片，两人甜蜜牵手十分恩爱。

新浪娱乐讯10月16日，范冰冰与李晨现身范冰冰的老家烟台，有网友在微博晒出在街头偶遇两人的照片，两人甜蜜牵手十分恩爱。

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[责任编辑： 郑笑菲 ]