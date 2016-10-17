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宋冬野为创作找灵感隐瞒妻子吸食大麻 被抓捕经过曝光

2016-10-17 09:57 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　宋冬野被抓现场视频

　　宋冬野与妻子赵晓璐

　　新浪娱乐讯  10月13日，民谣歌手宋冬野因吸食大麻被北京市公安局禁毒总队的侦查员抓获，10月16日，抓捕现场视频首度曝光，宋冬野在视频中透露自己因演出结束后别人抽大麻、为了创作找灵感而沾染恶习。

　　宋冬野被抓捕经过曝光 吸食大麻隐瞒妻子

　　10月13日上午9点，北京市公安局禁毒总队接到群众举报，朝阳区某小区有人吸毒，侦查员来到嫌疑人暂住地附近，等待了半个小时之后，发现一辆快递车到达楼下，嫌疑人十分小心，要求在家里收货，于是侦查员追了上楼。

　　这名嫌疑人就是民谣歌手宋冬野。面对侦查员，他先是表示该包裹是他代替别人收的，后来又承认是自己买的大麻，总额4000多元，经侦查员鉴定，该批以黑茶为包装的大麻总共56.95克。宋冬野承认，自己是从微信上的一个联系人手中买下的，已经买过多次，对方每次都会用不同的地址发货，自己也不清楚此人究竟在哪里。他还表示，每次吸食大麻都是背着妻子的，因此妻子对此并不知情。

　　随后，侦查员对宋冬野进行尿检，称大麻阳性。此后，宋冬野承认书房内的包里还藏有大麻36.76克。一小时后，宋冬野被带往公安局。

　　宋冬野何以染上毒品？“听圈里说能带来灵感”

　　宋冬野承认，自己在两年前就开始吸食大麻，因为“听圈里说这东西能给创作带来灵感，就试了一下，没想到欲罢不能”，被抓的前两天，他还因要寻找写歌词灵感而吸食了大麻。但实际上，专家指出，使用大麻一段时间后，大脑会出现幻觉，因为毒品会刺激人的中枢神经，所谓灵感，其实是病态反映。

　　除了所谓的找灵感，宋冬野还表示，有的时候是演出完了之后，看见有别的人抽，至于别人是谁，宋冬野只说：“圈子里有谁我不知道。”宋冬野还表示，他与妻子今年8月登记结婚，原本以为结婚以后可以戒掉毒瘾，开始新的生活，没想到事与愿违，在该视频中，宋冬野很懊悔：“教训来得特别是时候，我可以以后再也不碰这个，我坚决不会再碰这个。”目前宋冬野被行政拘留。

　　(阿辉/文)

　　(责编：小万)

[责任编辑： 郑笑菲 ]

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