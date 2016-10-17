《湄公河行动》票房破9亿元 被称2016满意度最高电影

新闻摘要： 博纳影业集团出品，黄建新、梁凤英监制，林超贤执导，张涵予、彭于晏、陈宝国、孙淳、冯文娟、吴旭东等主演的警匪动作巨制《湄公河行动》，自9月30日公映以来，获得来自各行各界前所未有的赞誉和支持，截至昨晚，影片票房已经突破9亿，成为近年来票房成绩最高的华语警匪片。

博纳影业集团出品，黄建新、梁凤英监制，林超贤执导，张涵予、彭于晏、陈宝国、孙淳、冯文娟、吴旭东等主演的警匪动作巨制《湄公河行动》，自9月30日公映以来，获得来自各行各界前所未有的赞誉和支持，截至昨晚，影片票房已经突破9亿，成为近年来票房成绩最高的华语警匪片。

与此同时，第二届中国电影新力量论坛的数据报告显示，无论从口碑、票房、满意度、观赏性、传播度、新鲜度等数据来看，《湄公河行动》均创下了巅峰数值，截至目前，《湄公河行动》是2016年中国电影市场在普通观众及专业领域均获满意度最高的电影。

b昨晚，《湄公河行动》出品人于冬、监制黄建新、梁凤英，导演林超贤出现在第十三届长春电影节闭幕式上，成为媒体关注的焦点。对于影片取得的成绩，林超贤导演谦虚地表示：“这成绩属于每一位为了这部电影不断争取、付出、打拼的工作人员，属于所有为我们付出的缉毒警察，属于每一位喜爱这部电影的影迷朋友，谢谢你们的支持给我动力，才让它可以拥有这么好的成绩。”

主流价值观打造文化信心林超贤揭秘“娃娃兵”幕后

10月15日，《湄公河行动》出品人于冬、监制黄建新、导演林超贤在长春电影节期间接受了媒体采访。出品人于冬表示，《湄公河行动》的成功让许多观众再一次重新认识及定义了“主旋律”电影，之所以说是“再一次”，是因为博纳影业集团已经不是第一次尝试用这样的形式包装“主旋律”电影了，从《十月围城》到《智取威虎山》，再到现在的《湄公河行动》，无论口碑评分还是票房数据都显示，大众，特别是年轻观众，都认可这种主流电影商业化的做法，“这不仅给了电影创作人信心，也有利于加强中国传统文化的自信，所以，博纳影业集团未来也会继续延续这几部电影的成功之处，为年轻人与‘主旋律’传统文化之间搭建一个桥梁，为中国电影市场开创新的领域。”

说起《湄公河行动》中最让人触目惊心的情节，很多观众都不约而同地想到金三角的“娃娃兵”，他们从小被迫吸毒、杀人，渐渐麻木到将生命视为儿戏。这样的情节首次出现在“主旋律”电影中，让人颇感意外。对于“娃娃兵”的情节设置，导演林超贤表示：“当初在研究案件资料时看到了很多惊心动魄的事情，‘娃娃兵’便是其中之一，由于这个情节太过残忍，所以在审查过程中也是几经周折，最终能够成功保留下来，离不开公安部的大力支持与黄建新导演对剧本的精准把控。”监制黄建新则表示：“这个情节是一个很必要的存在，从毒贩对孩子非人道的控制，可以更深刻地表现出毒品对人类的危害，是一种从未有过的警示！而从观众的反应来看，这次的突破是非常成功及正面的。”

《湄公河行动》获赞2016满意度最高于冬分享“企业家精神”

在第二届中国电影新力量论坛的数据报告中，《湄公河行动》获赞2016满意度最高的电影。监制黄建新表示，从专业领域分析电影的成功，源于《湄公河行动》完全符合电影“结构的艺术”，即职能上的各司其职，“出品人于冬不仅挖掘观众对于中国电影市场的文化需求，更给予了这部戏充足地资金支持和艺术创作空间。导演林超贤对警匪片丰富的经验及把控，以及他对工作认真敬业的精神，也为这部戏的成功奠定了强大的基础。”

博纳影业集团董事长，同时也是电影《湄公河行动》的出品人于冬，在“中国电影新力量论坛”上分享了这几年投资电影的心得，他认为当下的中国电影市场十分需要投资方具备一种专业的“企业家精神”，即“不干涉创作，筹备有担当，扛得住困难，经得起挑战。”于冬透露，《湄公河行动》在前期筹备过程中，从创作到资金都遇到了很多困难，但他并未因此而犹豫，“投资方必须要有担当，才能够让整个团队有安全感、归属感，才可以给艺术家足够的空间进行创作！”

导演林超贤也在现场分享了自己做导演20年来的艰难历程，面对《湄公河行动》票房口碑双丰收的成绩，林超贤表示：“这部电影从资料研究到剧本创作遇到了很多困难，我在这个过程中甚至有过放弃的念头，感谢于总和监制黄建新、梁凤英在最艰难的时期一直支持我、鼓励我，感谢演员的无条件配合给了我动力，也感谢大家喜爱这部电影，是你们让它可以拥有这么好的成绩。”

[责任编辑： 郑笑菲 ]