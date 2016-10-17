《比利·林恩的中场战事》纽约全球首映 引发激烈讨论

新闻摘要： 当地时间10月14日，李安新作《比利·林恩的中场战事》在纽约国际电影节举行了盛大的全球首映礼，导演李安携妻子、特别介绍乔·阿尔文，主演克丽丝滕·斯图尔特、克里斯·塔克、加勒特·赫伦德、李淳、范·迪塞尔、史蒂夫·马丁等众明星集体亮相红毯。

当地时间10月14日，李安新作《比利·林恩的中场战事》在纽约国际电影节举行了盛大的全球首映礼，导演李安携妻子、特别介绍乔·阿尔文，主演克丽丝滕·斯图尔特、克里斯·塔克、加勒特·赫伦德、李淳、范·迪塞尔、史蒂夫·马丁等众明星集体亮相红毯。首映之后，对于影片的评论即刻在国外社交网络上引发激烈讨论。电影所采用的超前技术所带来的前所未有的观影体验是人们争论的焦点，虽然对技术的评价意见不一，但媒体和观众都一致对于李安的大胆尝试表示尊敬，《好莱坞报道者》评价道：”李安拓宽了电影的边界”。

纽约首映全球关注李安：“我被暴露在高帧数之下”

从9月30日就开始的纽约国际电影节已经进入尾声，于当地时间10月14日举行的《比利·林恩的中场战事》的首映绝对是电影节最后阶段的重头戏。这部李安导演挑战技术边界的作品自开拍以来就受到各界的关注，而此次是电影首次以120帧/4K/3D规格进行放映，更是吸引了全世界的目光。

首映当晚，李安导演携妻子、特别介绍乔·阿尔文，主演克丽丝滕·斯图尔特、克里斯·塔克、加勒特·赫伦德、李淳、范·迪塞尔、史蒂夫·马丁与其他演员一起登上红毯。特别出演的范·迪塞尔在红毯上心情大好，和全体主演一起大玩自拍，还拉着李安导演现场玩起直播。当范·迪塞尔请李安对着镜头说话时，李安腼腆地说：“我很害羞……”马上被迪塞尔打断：“少来，你才不害羞！”李安连忙解释道：“我对新技术真的很害羞，我现在很紧张，我觉得我也被暴露在高帧数之下！”同时李安也强调这部电影只是一个开始，“我找到了一个答案，却又开启了10个问题，所以我会继续做下去。”

120帧引发激烈讨论《好莱坞报道者》：“李安拓宽了电影的边界”

作为全球第一部采用120帧/4K/3D技术制作的影片，《比利·林恩的中场战事》不仅挑战了技术的极限，也挑战了人们的观影习惯，首批观影的媒体和观众在国外社交网络上对影片展开了激烈的争论。《好莱坞报道者》给予了电影高度评价：”李安拓宽了电影的边界。影片主要还是围绕达拉斯牛仔队的中场表演来展开的，现场的烟火、闪光灯、烟雾刺激着士兵们饱受战争折磨的神经，展现出他们无法忘却战争的无力感。“电影网站Indiewire评价影片：“李安打造的高帧率工程仍处于由技术好奇心驱使的范畴，尚未达到完美无瑕的程度，是一次某种程度上可以被归结为‘比利·林恩经验’的实验。” Screen Daily则认为：“李安所使用的帧率非常适用于特写镜头，它捕捉到了了比利的脆弱一面和呈现在乔·阿尔文面孔上的内在力量。”

看过影片的普通观众则表示：“120帧/4K/3D将观众瞬间拉近电影里,字符子弹烟花全都飞出屏幕,开启电影的新纪元。”“和想象中的不一样，一种慢慢浸透的真实感，在战争戏和中场表演这种需要现场感的场景非常有效。”虽然对于超高规格带来的观感评价不一，但对于李安导演的这次勇敢地的尝试，媒体和观众都一致表示称赞。正如《洛杉矶时报》所说：“不管你对‘比利·林恩’的评价如何，有一点是一致的，我们可以肯定，不会再有第二个李安。一个在中美文化中自由游走的导演，他的名字在好莱坞变成了多才多艺的简称。经过‘少年派’在3D技术上的创新和‘比利·林恩’对技术的革新，他证明自己同样能够熟练地进行电影形式上的创造。”

全新技术还原真实情感李安：“新技术可以打通观众和角色之间的隔阂”

早在首映之前，李安导演就反复强调，“这就是电影该有的样子，你们可以骂我，但技术是无辜的。”在当地时间10月15日举行的新闻发布会上，李安导演再次重申了自己的看法：“你怎么看事物取决于你的观念，我的眼睛跟你们不一样，我已经习惯了这样高规格的画面。这不可能一夜之间就被改变，所以我还在等，这只是刚开始，我觉得我应该给技术一个机会。”对于媒体对新技术的质疑，李安导演表示：”我们在拍数字电影，对我来说，用数字电影来模仿现实世界是没有意义的，数字电影就应该是这样的。“

李安导演也解释了为什么要选用新技术去拍摄一部剧情片，他说道：”技术可以将故事带进现实，人们总谈论技术，把它看作奇观，但技术应该服务剧情和戏剧性，我想透过技术好好表达这个有关人性的故事。“李安更进一步解释道：”透过技术，我可以打通观众和角色之间的隔阂，也打破了电影中旁观者和战士的隔阂，显得足够真实“

《比利·林恩的中场战事》由李安导演，特别介绍乔·阿尔文，克丽丝滕·斯图尔特、克里斯·塔克、加勒特·赫伦德、李淳主演，范·迪塞尔、史蒂夫·马丁特别演出。影片通过19岁美国士兵比利·林恩的视角展现一段奇妙的“英雄之旅”。比利在伊拉克战争中因勇敢救援战友被誉为美国英雄，并与战友一起被召回国内进行巡回宣传，在参加一场感恩节橄榄球公开赛中场表演的过程中，比利经历了人生中“最荣耀又最糟糕的一天”。影片将于11月11日分别以120帧/3D/4K，60帧、24帧/3D等多种规格在内地上映。

[责任编辑： 郑笑菲 ]