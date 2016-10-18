王宝强离婚案今日开庭 或将出示马、宋同居证据

新闻摘要： 今天(18日)13时30分，备受关注的王宝强与马蓉的离婚案官司，将在北京朝阳法院举办庭前会议。届时，王宝强或将向法院提交马蓉与宋喆同居的相关证据，包括两人的露骨聊天记录等。

王宝强离婚

腾讯娱乐讯(文/小西) 今天(18日)13时30分，备受关注的王宝强与马蓉的离婚案官司，将在北京朝阳法院举办庭前会议。届时，王宝强或将向法院提交马蓉与宋喆同居的相关证据，包括两人的露骨聊天记录等，王宝强本人将亲自出庭，而马蓉则申请不出庭，本案不公开审理。与此同时，马蓉诉王宝强名誉侵权案，也将在当天下午4时开庭。下午1时起，腾讯娱乐将对以上两案进行全程直播，第三方律师、北京京师律师事务所庞理鹏也将为网友带来独家解读。

夫妻俩的两场官司，在同个法院，同一天下午“开战”，这在近年来的北京朝阳法院也是极其少见的。然而，官司还没开打，王宝强和马蓉之间就已经弥漫起浓浓的火药味。据悉，王宝强向法院新增了诉讼请求，将向马蓉索取精神抚慰金10万元。就该诉讼请求，庞律师分析称，王宝强方很有可能已经掌握了马蓉和宋哲同居的证据，并在庭前会议中向法院提交。

“在我国现行的婚姻法相关规定中，涉及到损害赔偿的法律条文是《中华人民共和国婚姻法》第四十六条，一共包括四项内容，其中第(二)项的内容为：有配偶者与他人同居而导致与配偶离婚的，无过错方有权请求损害赔偿。王宝强在这个时候新增诉讼请求向马蓉索取精神抚慰金，可以推断出王宝强有可能已经掌握了马蓉和宋哲同居的证据。结合司法实践，在2015年最高院公布的北京地区10起婚姻家庭纠纷典型案例中，也有类似的案件，无过错方要求过错方承担损害赔偿的诉讼请求得到了法院的支持。”庞理鹏律师解释道。

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