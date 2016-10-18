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胡歌不再演《琅琊榜2》：离开是对戏最好的保护

2016-10-18 10:08 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　胡歌不再出演《琅琊榜2》

　　据台湾媒体报道，胡歌16日出席金鹰节颁奖典礼，凭借《琅琊榜》夺下“观众喜爱的男演员”、“最具人气男演员”大奖，事后受访时，被问到有关该剧续集的问题，他首度表明自己确定不会参与《琅琊榜2》，并解释了其中的原因。

　　胡歌16日现身金鹰节颁奖典礼，在晚会结束后受访时，被问到目前正在筹备中的《琅琊榜2》，他透露有仔细看过续集的剧本，“我觉得离开是对戏最好的保护。”这也是他首度对外界确认，自己不会参与演出《琅琊榜2》。

　　为何决定退出《琅琊榜2》？胡歌表示看完续集剧本后，发现和第一部的故事有紧密连结，但故事的主线却有许多变化，认为“梅长苏”角色在第一部中就已落幕，“就让他停在观众的心里”，认为若梅长苏再出现，恐会伤害到这部剧。

　　胡歌先前拍完《猎场》后，曾对外宣布要停工1年时间，提及目前的生活状态，开玩笑表示，“因为梅长苏身体不好，所以需要多休息。”他接着表示，现在虽然没有拍戏，但还是有其他的工作在同步进行，并非完全处于真正的休息状态。

[责任编辑： 郑笑菲]

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