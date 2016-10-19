陈坤为周迅庆生 祝周公子生日快乐每天都幸福

新浪娱乐讯10月18日是周迅的生日，然而好友陈坤在17日晚就迫不及待地送上祝福。陈坤配文：“老友，等不及再一个小时了，提前祝#周公子1018生日快乐#，小迅，每一天都幸福。”
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[责任编辑： 郑笑菲]
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