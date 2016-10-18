李晨被曝是隐形富豪 出身军人家庭身家至少10亿

新闻摘要： 有爆料称军人家庭出身的李晨，其实是隐形富豪，身家至少有10亿人民币，又指他几乎半年不到就换新车，包括兰博基尼等名车，另外在北京、上海、杜拜也有物业。

李晨范冰冰

新浪娱乐讯据香港媒体报道，范冰冰曾豪言“我不会嫁人，我就是豪门”，其吸金能力及身家绝对不容忽视。自2013年至今，冰冰连续多年占据褔布斯中国名人榜首位外，在今年全球十大收入最高女星榜中，亦以1700万美元(约1.1亿人民币)位居第五，为榜中唯一的华人女星！

有指身家超过10亿人民币的范冰冰，单是剧酬已超过4000万，在青岛、北京等地又有不少物业，加上其工作室同时制作及投资影视作品，范冰冰在唐德影视等也有股份，可谓财源滚滚！

李晨被指无论名气、身家都不及范冰冰，其实近年他在《奔跑吧兄弟》系列不单人气高，其出场费亦已超过400万人民币。李晨亦早于2013年打入褔布斯中国名人榜，今年更以年收入4460万人民币位列十九，虽然与年收入1.1亿人民币的女友范冰冰有大段距离，但有爆料称军人家庭出身的李晨，其实是隐形富豪，身家至少有10亿人民币，又指他几乎半年不到就换新车，包括兰博基尼等名车，另外在北京、上海、杜拜也有物业。

[责任编辑： 郑笑菲]