应采儿：陈小春太“悲观” 只能找我这种开心果

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应采儿资料图

如今的应采儿和陈小春，把更多时间留给了孩子

新京报10月18日讯去年古惑仔“岁月友情”演唱会上，观众席中的应采儿戴着一对米奇耳朵，挥舞着手中的荧光棒，用自己的方式演绎着陈小春口中的《相依为命》。本是一副“不解风情”冰山脸的陈小春，看到台下老婆比画的搞怪动作也忍不住宠溺一笑。这一幕被摄影师抓拍到，成了广为流传的“爱情就是，你在闹他在笑”。

今年，转战主持界的应采儿与Selina合作的网综开播，每一期“开撕”一位当红男神。节目中，应采儿接梗抛梗应付自如，奉献了不少表情包，“我是双子座，好奇心比较强，特别喜欢探索人的内心世界。”从小看台湾节目长大的应采儿，由于父亲也是做综艺节目的，总被人劝说早就该去做主持人，“因为这对我来说不算难事，我有很多问题想问周围的人，与其在台下表达，不如上台说。”

以前的作品，到现在都不敢看

祖籍山东，出生于中国台湾，美国念书，中国香港出道，应采儿自小就习惯了移民、搬家。2000年，17岁的应采儿在美国华埠小姐选美比赛中获得亚军。回香港度假时参加了中国星招考新人的面试，被向太陈岚相中签约为旗下艺人。之后的一年，她迎来了人生的第一部电影作品《全职杀手》，初登银幕就是与刘德华合作。提到当年的作品，连她自己都不愿再看。在应采儿看来，成熟的表演更多是源于生活阅历，但当年的她，涉猎不多，也没有任何打工经历，“对于演戏，当时的我就像张白纸，什么都不知道，什么也不懂。”

其后，她接拍了当时鲜有的合拍片《我的失忆男友》；以《宝贝计划》《大捕房》等中不同角色的尝试打磨演技，并凭借《凤穿牡丹》《大唐双龙传》(旧版新版)等热播剧被内地观众熟知。

随着越来越多香港明星北上，对于被外界质疑是来“赚奶粉钱”，应采儿笑说，她并不觉得“赚钱”有什么不对，“大家都是来工作的，我没有必要去辩解。”她说她很喜欢自己的工作，现在回过头来看走过的演艺路也算是十分幸运，“当艺人，跟其他职业比可能在经济上相对富裕，例如从大学毕业开始算，可能会比别人早点买到房。但我们的工作并不稳定，更多人的工作可以做到退休。”

“逼婚”现场，他自己先哭了

性格率真、敢爱敢恨，应采儿以“真性情”在娱乐圈行走多年。她坦白自己就是暴脾气，但就是这样一个“火爆女神”，遇到了整整大自己16岁“不懂得谈恋爱”“感情上腼腆”的陈小春。同属一家公司，认识多年也合作过电影的二人，兜兜转转最终走到了一起。“可能从外貌上来看他相对比较悲观，所以想要找一个比较开心的人。”

2007年，应采儿生日那天两人的恋情曝光，随后她一句“拍都拍到了”，大大方方地公布并坦率面对。用陈小春自己的话说就是，“她很野蛮，对我说话很大声，会很直接地要求我，可我就是被她吃得死死的。”拍拖几年后，陈小春在又一个应采儿的生日求婚，他扮得跟黑社会大哥一般，领着三十多个穿黑西装的朋友，冲到应采儿面前扑通一声单膝跪地，“他跪下后什么都没说，掏出戒指自己先开始哭。看他当时那个样子我简直笑得不行，可不知道为什么，笑着笑着我就和他一起哭了。”

2013年，他们有了儿子Jasper。应采儿减少工作量，将更多的时间留给孩子，“我小时候就是跟妈妈长大的，我很清楚父母在孩子三岁以前能给他们造成的影响，既然生了就要好好养。我希望孩子在三岁前的习惯都是我养成的，哪怕是坏习惯我也认了。”

新鲜问答

“戏是演不完的，但儿子一定要陪”

新京报：有人说明星多多少少需要一些伪装，作为一个特别直接、敢说敢做的人，你觉得这样的性格适合娱乐圈吗？

应采儿：我觉得从长远看来是很适合的，很多时候做人比做事重要。拍戏、做节目……并不是说你面对的只有观众，还要与其他演员、团队相处。没有沟通、没有朋友就会很无聊。就像有人觉得拍戏要闭关一样，那很痛苦。

新京报：但太直接是不是也很容易得罪人？

应采儿：可能会吧，但我不怎么在乎这些。再说有些人你不骂他也不行，就是欠骂。

新京报：儿子出生到现在，你们都很少让他在公众面前“露脸”，把他保护得很好。

应采儿：其实就是不想在网上到处都是小孩子的照片，不想让他的同学对他有不同的看法。

新京报：目前有生二胎的计划吗？如果下一胎生女孩想让她像谁？

应采儿：有！生女孩的话像谁？你觉得呢？

新京报：好像很久都没有电视、电影作品了，对演戏还有欲望吗？

应采儿：其实这几年，我最多也就拍了一部需要离开家两个月的戏，对我来说这都太长了，每天就想着回去带儿子。都说“三岁定八十”，要多花些时间在孩子的早期培养上，戏是一辈子都演不完的。

新京报：有什么值得分享给后辈的经验吗？

应采儿：从长远来看，真的，做人最重要。

采写/新京报记者周慧晓婉摄影/新京报记者郭延冰

[责任编辑： 郑笑菲]