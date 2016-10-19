李晨工作室否认10亿隐形富豪传闻：报道失实

李晨工作室声明截图
李晨(资料图)
近日，有媒体报道称军人家庭出身的李晨，其实是隐形富豪，身家至少有10亿人民币，又指他几乎半年不到就换新车，包括兰博基尼等名车，另外在北京、上海、迪拜也有物业。
10月18日，李晨工作室发表声明称报道内容为未经查证、主观臆断的失实报道。李晨工作室已与相关媒体沟通，并要求其立刻停止谣言的传播和扩散，并呼吁大家不要传播、轻信未经核实的报道。
李晨工作室声明原文：
最近有媒体发布内容未经查证、主观臆断的失实报道，称我工作室艺人李晨先生在上海、迪拜持有物业，甚至对李晨先生的财产状况、家世进行了所谓的“起底”。对于诸如此类不负责任的行为，工作室已在第一时间与相关媒体进行沟通，并要求其立刻停止谣言的传播和扩散。在此，我们呼吁：未经核实的新闻报道请大家不要传播、轻信。
[责任编辑： 郑笑菲]
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