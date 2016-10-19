洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

妮可基德曼10年婚姻亮红灯 夫妻俩被曝俩月没见

2016-10-19 10:47 [来源： 腾讯娱乐 ]

分享到：

　　妮可基德曼与老公(资料图)

　　据台湾媒体报道，澳洲影后妮可·基德曼(Nicole Kidman)和歌手老公凯斯·厄本(Keith Urban)结婚迈入第10年，先前传出两夫妻长年争吵，工作在两地聚少离多，多年没有性生活等等丑闻，而如今有外国媒体爆料，两人疑似有了离婚的想法。

　　妮可·基德曼、瑞茜·威瑟斯彭(Reese Witherspoon)和谢琳·伍德蕾(Shailene Woodley)，在HBO明年将推出的畅销小说改编影集《小谎言》(Big Little Lies，暂译)中，演出3个境遇、个性都截然不同的女性，妮可·基德曼饰演的角色看似婚姻美满实则不然，而她现实生活中竟也曝出和歌手老公凯斯·厄本婚姻拉警报。

　　据杂志《Woman's Day》报道，妮可·基德曼和凯斯·厄本被爆已经2个月没碰面，消息人士指出他们最近各过各的生活，就算有很多可以相聚的机会，他们却连见面都没有，婚姻生活传出不如外界想象美满，现在两人有空只会把时间留给女儿。另外，该媒体也指称这对夫妻已经有离婚的念头，但由于妮可·基德曼接下来要忙着宣传新电影《Lion》，打算等明年奥斯卡结束后再处理家事。针对这项爆料，妮可·基德曼和凯斯·厄本目前都还没有正面回应。

[责任编辑： 郑笑菲]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605