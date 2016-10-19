妮可基德曼10年婚姻亮红灯 夫妻俩被曝俩月没见

新闻摘要： 澳洲影后妮可·基德曼(Nicole Kidman)和歌手老公凯斯·厄本(Keith Urban)结婚迈入第10年，先前传出两夫妻长年争吵，工作在两地聚少离多，多年没有性生活等等丑闻，而如今有外国媒体爆料，两人疑似有了离婚的想法。

妮可基德曼与老公(资料图)

据台湾媒体报道，澳洲影后妮可·基德曼(Nicole Kidman)和歌手老公凯斯·厄本(Keith Urban)结婚迈入第10年，先前传出两夫妻长年争吵，工作在两地聚少离多，多年没有性生活等等丑闻，而如今有外国媒体爆料，两人疑似有了离婚的想法。

妮可·基德曼、瑞茜·威瑟斯彭(Reese Witherspoon)和谢琳·伍德蕾(Shailene Woodley)，在HBO明年将推出的畅销小说改编影集《小谎言》(Big Little Lies，暂译)中，演出3个境遇、个性都截然不同的女性，妮可·基德曼饰演的角色看似婚姻美满实则不然，而她现实生活中竟也曝出和歌手老公凯斯·厄本婚姻拉警报。

据杂志《Woman's Day》报道，妮可·基德曼和凯斯·厄本被爆已经2个月没碰面，消息人士指出他们最近各过各的生活，就算有很多可以相聚的机会，他们却连见面都没有，婚姻生活传出不如外界想象美满，现在两人有空只会把时间留给女儿。另外，该媒体也指称这对夫妻已经有离婚的念头，但由于妮可·基德曼接下来要忙着宣传新电影《Lion》，打算等明年奥斯卡结束后再处理家事。针对这项爆料，妮可·基德曼和凯斯·厄本目前都还没有正面回应。

[责任编辑： 郑笑菲]