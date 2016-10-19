袁姗姗首现老年装 搭档宋小宝秒成“损色” 图

本周六(10月22日)晚，浙江卫视原创喜剧综艺《喜剧总动员》第三赛段迎来全新阵容。曝光的名单中，演员袁姗姗将搭档“喜剧一哥”宋小宝组成影视演员+喜剧人的组合，作为此赛段唯一“女神”，献上舞台喜剧首秀。

本周六(10月22日)晚，浙江卫视原创喜剧综艺《喜剧总动员》第三赛段迎来全新阵容。曝光的名单中，演员袁姗姗将搭档“喜剧一哥”宋小宝组成影视演员+喜剧人的组合，作为此赛段唯一“女神”，献上舞台喜剧首秀。在首期排位赛未正式打响之前，意外流出的两人老年装合照格外亮眼吸睛，引人猜想。

“笑花”“咖妃”合照漏玄机

生活中越来越时髦的袁姗姗第一次登上喜剧舞台，尽管此次搭档“喜剧一哥”宋小宝，但对“喜剧新生”袁姗姗来说还是一次很大的挑战。在意外曝光的一张袁姗姗与宋小宝的合照中，两人老年装合影引发网友热议：“你瞅瞅你那个损色，这是要搞事情呀？”也有网友大方猜测：“这是要在《喜剧》舞台上放大招呀！”

这里有你没见过的袁姗姗

《喜剧总动员》是“一场大明星的喜剧冒险之旅”影视演员挑战喜剧舞台将带给观众前所未有的视听体验。身为演员的袁姗姗今年已有《我爱男保姆》《家有喜妇》《恋爱真美》三部电视剧集热播，大荧幕方面从《煎饼侠》到《所以，和黑粉结婚了》更将喜剧“笑花”完美延续，大受好评。此番《喜剧总动员》袁姗姗与宋小宝搭档演绎新颖题材，更首度“扮老”挑战全新的角色，这组组合在创作中又会擦出怎样的火花？令人相当期待！

[责任编辑： 郑笑菲]