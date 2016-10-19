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陈妍希喜剧变土妞

2016-10-19 11:03 [来源： 新华娱乐 ]

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　　由陈妍希携手佟大为主演的爆笑减压喜剧《外公芳龄38》将于11月11日在全国公映。

　　片中，陈妍希饰演从农村进入大城市勇敢追梦的超能少女唐慧茹。首度挑战全喜剧表演的陈妍希全无“女神包袱”，甚至为了让“村花”形象更契合角色需要，她还主动提议把自己变的更乡土，以呈现给观众更喜感的样貌状态。

　　自破女神形象，胶水粘出爆炸眉

　　以《那些年，我们一起追的女孩》红遍华人社会，陈妍希一直在角色挑选上努力做到不重复。从片方曝光的剧照看，《外公芳龄38》中，陈妍希不仅顶着阿姨款的爆炸头，还有各种配色不着调的穿着，和观众熟悉的“国民女神”形象完全不在一个频道。

　　“因为她(唐慧茹)是乡村来的女孩子，很淳朴，所以，我们一直在想怎么样在造型上有表现的更适合一点。单在这方面就花了很多的时间。”

　　陈妍希透露，最早剧组为“唐慧茹”的造型定妆试了两三次都没有让大家都满意，甚至一度放弃。“因为不管怎么弄，导演都觉得‘不行，还是太可爱了’。我自己也觉得不够。”

　　为了设计出电影里大大咧咧的“唐慧茹”的形象，陈妍希主动提出通过化妆把肤色变得黑一点，脸部的一些细节也做了一些更粗犷的调整。比如眉毛，不止是变粗一些那么基础——“我和化妆师说可以弄得炸一点，就是把眉毛用胶水固定成炸开的效果。这样观众看到唐慧茹就知道她的性格，一看就是不会化妆的女生。”

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[责任编辑： 郑笑菲]

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