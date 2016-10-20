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徐峥与神秘女酒店过夜 隔日陪妻子游玩

2016-10-20 10:35 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　凌晨3：00助理带一名绿衣女子进入徐峥房间彻夜未出

　　新浪娱乐讯19日下午，某直播平台爆料今年10月1日晚上十点左右，在密云古北水镇御舍温泉酒店中看到徐峥和一名年轻神秘女子同乘电梯出现，疑似是刚刚办理完入住手续。随后徐峥和该名神秘女子又疑似一同回到二楼的房间中，当晚徐峥和神秘女子也再也没有从酒店出来过。据爆料人描述和徐峥一起的神秘女子绝对不是徐峥的妻子陶虹。

　　第二天10月2日中午，微博有一名网友发了一张和徐峥的合影，图片拍摄的地点正是御舍温泉酒店的餐厅，于是摄影师前去询问酒店工作人员，对方称徐峥于10月2日一早就已经退房离去，至于和徐峥在一起的神秘女子的身份现在也还不清楚。

　　而10月3日，有网友目击徐峥和陶虹一家出现在天津盘山爬山游玩，一家三口虽然是全副武装共度假期。

　　(责编：banana)

[责任编辑： 郑笑菲]

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