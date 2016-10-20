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张靓颖状告某杂志社捏造事实 称其“小三、土”

2016-10-20 10:39 [来源： 京华时报 ]

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　　张靓颖

　　因指某杂志刊文《我们为什么要嫌弃张靓颖》，并在该文中称自己是“小三”、“土”，知名歌手张靓颖将该杂志诉至法院，并索赔精神损害抚慰金百万元。昨日上午，朝阳法院开庭审理该案，杂志社方面辩称其刊文没有侵权。

　　张靓颖诉称，2015年2月5日，北京某杂志在其官方微信、微博等网络平台均发表了《我们为什么要嫌弃张靓颖》一文，作者署名为张某。该文中有“天娱搞黑幕找她谈，签约便许她一个名次，而她反间谍对谈话现场录了音，说你们要不让我进前三我就向媒体曝光”“时装编辑掩面长叹，十年过去了，怎么还那么土啊”“甚至有线人汇报，她是小三，现男友是大款”等言论。

　　张靓颖认为，该篇文章纯属虚构且捏造事实，其在网络上广泛传播，且被网络媒体广泛转载，这给自己的名誉带来了恶劣的社会影响，贬损了自己的公众形象和人格，应承担侵权责任。

　　该次庭审之前，张靓颖曾将该文作者及该杂志所属的主管报社诉至法院。法院受理该案后，传唤了主管该杂志的报社。报社认为，其不应是适格被告，因为杂志是独立的法人单位；另外，因审理认为作者张某发文属职务行为，故法院审理并驳回了张靓颖对报社及张某两个被告的起诉，并将发文杂志追加进来做被告。

　　该案未当庭宣判。

[责任编辑： 郑笑菲]

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