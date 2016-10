新闻摘要: 昨日(10月19日),甄子丹妻子汪诗诗晒出和关之琳的合影,附文称“ongrats to姐姐!Always looking up to this intelligent and beautiful lady! Loving your 。”图片中的关之琳穿着短裤和高跟鞋,大秀美腿,54岁了依旧美艳。

汪诗诗晒和关之琳合影 昨日(10月19日),甄子丹妻子汪诗诗晒出和关之琳的合影,附文称"ongrats to姐姐!Always looking up to this intelligent and beautiful lady! Loving your 。"图片中的关之琳穿着短裤和高跟鞋,大秀美腿,54岁了依旧美艳。

