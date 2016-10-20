《三少爷的剑》12月2日开启贺岁档 尔冬升徐克联手

新闻摘要： 由博纳影业集团出品，徐克监制，尔冬升执导，林更新、江一燕、蒋梦婕、何润东联袂主演的3D浪漫武侠巨制《三少爷的剑》正式定档12月2日，古龙笔下最令人动容的一场侠义对决将正式开启贺岁档！

由博纳影业集团出品，徐克监制，尔冬升执导，林更新、江一燕、蒋梦婕、何润东联袂主演的3D浪漫武侠巨制《三少爷的剑》正式定档12月2日，古龙笔下最令人动容的一场侠义对决将正式开启贺岁档！

与此同时，片方也发布了一款特别的预告片，预告片的主角不是林更新、江一燕、蒋梦婕、何润东等主演，而是监制徐克和导演尔冬升，人们惊讶地看到，二人在幕后的合作有如真正的武林高手过招，时而联手发力，时而各自“较量”，无论是导演功力还是动作身手都不在话下，也难怪有网友感叹：“这两位导演要是一起主演一部武侠片，我愿意无条件包场。”

奇人奇情奇江湖？“三少爷”的故事“奇”出新境界

作为著名武侠小说家古龙晚期作品中最成功的作品之一，《三少爷的剑》以剑神谢晓峰的内心挣扎为主线索，记叙了一场凄厉的江湖故事。之所以称得上“凄厉”二字，皆因故事里的每个角色都是“不走寻常路”的至情至性之人，相遇相处，或令人啧啧称奇，或令人啼笑皆非，再加上古龙独有的幽默感和对江湖和情感的独特见解不时穿插其中，令到这个故事不同于所有武侠传奇。

在刚刚结束的第十三届中国长春电影节闭幕式暨颁奖典礼上，尔冬升凭借《我是路人甲》获得最佳导演奖。值得一提的是，当年拍完《我是路人甲》之后，尔冬升随即马不停蹄地开拍《三少爷的剑》，可见对于这个故事已经钟情已久，且已经有了足够多的想法。尔冬升表示，对这个故事的期待不单单是因为情怀，而是跟徐克合作让他觉得非常兴奋，“跟徐克导演切磋想法的过程感觉就像一场比武，我们把各自擅长的东西摆出来，然后研究如何把它们融合在一起，以及会有哪些可能性和设计，最后的结果往往是出人意料的，非常刺激。”

博纳影业集团总裁于冬表示，《三少爷的剑》档期从七夕改到贺岁，最大的原因就是这一版故事经由徐克和尔冬升联手打造，加以最好的3D特效包装后，呈现出了不同寻常的格局乃至“杀伤力”，让他确信这是一部必须放在贺岁档的大片。“故事里的人都是奇人，彼此之间的感情都是相爱相杀式的奇情绝恋，这些人构建的江湖比我们之前看过的江湖完全高出了一个境界，再加上徐导御用的3D团队的精心打造，我百分百可以确认，《三少爷的剑》会为今年的贺岁档打开一个超级精彩的局面！”

一言不合就比武？大导演的联手“靓”到想不到

为了让更多人感受到这一版《三少爷的剑》的特别之处，片方此次发布了一款“双雄版预告”，而这“双雄”，并不是电影中的燕十三和三少爷，而是监制徐克和导演尔冬升。此版预告片以这两位为主角，通过他们为这部影片展现出的创作激情，侧面展现出这版“三少爷”独特又惊艳的一面。

徐克表示，《三少爷的剑》是尔冬升一直以来的梦想，他对于这个故事是有他的情怀在里面的，然而，这次绝非一次普通的翻拍，他们想得更多的是如何做出不一样的东西，“因为古龙小说里的动作都是很概念性的，剑法也好，刀法也好，都是剑光一到，事情就摆平了，这就给我们留下了很大的想象空间。”

如何把古龙神乎其神的文字变成更加神乎其神的画面，从什么角度去设计这些动作，对于这种种问题，徐克和尔冬升都有着不同的看法，所以，这款预告中也可以看到，二人时而是并肩作战谈笑风生的拍档，时而又好像一言不合就亮剑，也难怪网友激动地表示：“感觉两位大神分分钟可以提剑出镜打上一架给后辈们做个榜样了！”

[责任编辑： 郑笑菲]