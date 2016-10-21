黄圣依被曝怀二胎 温哥华做孕检疑杨子陪伴

新闻摘要： 有网友爆料，称自己在温哥华某家庭诊所遇到了黄圣依本人，从当时情况来看，黄圣依已经有了4、5个月的身孕，应该每周都会到这个诊所产检。

黄圣依被拍

凤凰网娱乐讯 据全明星探报道，有网友爆料，称自己在温哥华某家庭诊所遇到了黄圣依本人，从当时情况来看，黄圣依已经有了4、5个月的身孕，应该每周都会到这个诊所产检。

微博截图

此外，据圈内人士提供的杨子发的朋友圈内容显示，今年9月底黄圣依陪同杨子一同来到纽约洽谈电影的相关合作，两人与奥斯卡影帝布劳迪合影留念。照片上的黄圣依面部似乎有些浮肿，而且显得有些发胖，被认为疑似怀孕。而且这几个月以来，黄圣依和杨子都没有在国内现身的消息。

据悉，2015年6月13日，黄圣依亮相上海国际电影节。向来不愿将私生活袒露人前的黄圣依也首次回应，承认已在2007年和杨子领证结婚。14日晚，黄圣依通过媒体向观众朋友们道歉：“无论是什么原因，我向大家隐瞒了这么长时间我的个人问题，我感到很抱歉……”

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