洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

黄圣依被曝怀二胎 温哥华做孕检疑杨子陪伴

2016-10-21 15:01 [来源： 凤凰网娱乐 ]

分享到：

　　黄圣依被拍

　　凤凰网娱乐讯 据全明星探报道，有网友爆料，称自己在温哥华某家庭诊所遇到了黄圣依本人，从当时情况来看，黄圣依已经有了4、5个月的身孕，应该每周都会到这个诊所产检。

　　微博截图

　　此外，据圈内人士提供的杨子发的朋友圈内容显示，今年9月底黄圣依陪同杨子一同来到纽约洽谈电影的相关合作，两人与奥斯卡影帝布劳迪合影留念。照片上的黄圣依面部似乎有些浮肿，而且显得有些发胖，被认为疑似怀孕。而且这几个月以来，黄圣依和杨子都没有在国内现身的消息。

　　据悉，2015年6月13日，黄圣依亮相上海国际电影节。向来不愿将私生活袒露人前的黄圣依也首次回应，承认已在2007年和杨子领证结婚。14日晚，黄圣依通过媒体向观众朋友们道歉：“无论是什么原因，我向大家隐瞒了这么长时间我的个人问题，我感到很抱歉……”

[责任编辑： 史戎戎]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 应天门遗址保护展示工程开工 将最大限...
  • 王南立交主体完成近七成 明年牡丹文化...
  • 《英雄联盟》金币可以买的皮肤只要200...
  • 妻子游完泳没穿内裤遭调侃 丈夫动杀机...
  • 前9个月，洛阳市签订招商引资合同项目...
  • 沈阳地铁发生塌方 3人遇难
  • 洛阳黄铁圈老人“沙书”绝活人称奇
  • 洛阳市针对近日空气质量出现轻度至中...
  • 乌鸡白凤丸“粉身碎骨”后变“神药” ...
  • 高三女孩学习压力大 半夜在国道中间轧...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605