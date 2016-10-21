伊能静陪婆婆逛街买买买 素颜一下老了好几岁

新闻摘要： 19日，伊能静素颜和婆婆勾手逛东区百货，伊能静将发饰挂婆婆头上，最后为婆婆买单买新衣。

伊能静和婆婆

据台湾媒体报道，庾澄庆(哈林)和伊能静离婚后各自寻得第二春，伊能静和大陆演员秦昊再婚，今年生下女儿“小米粒”。19日，伊能静素颜和婆婆勾手逛东区百货，伊能静将发饰挂婆婆头上，最后为婆婆买单买新衣。伊能静似乎怕被路人认出，将帽子压得超低，以至于走路时必须将下巴抬高才能看路，刚好被拍到鼻孔示人、眼睛眯成一线的古怪模样。

伊能静被传始终不得前婆婆──国剧名伶张正芬的喜爱，但其实她很努力融入婆家。哈林曾对好友透露，妈妈对娱乐八卦很好奇，他无力回答，伊能静会耐心讲解和分析，还会陪妈妈研究食谱，然后交代菲佣去做，让老人家很开心。

她对新公婆也十分上心，曾在婆婆生日时，公开感谢婆婆的包容和视如己出，表示“您的持家、包容，是我想成为最美好的女性”，甜言蜜语果然深获长辈欢心。

婆媳关系好

伊能静于19日和婆婆逛街，秦昊妈妈主动勾起媳妇的手，一块进了明曜百货逛平价商店，之后转去看寝具，但婆婆看似不满意，逛了一圈又回楼上的大创挑饰品。伊能静童心未泯，将可爱发饰夹在婆婆梳得超级工整、神似高干的头发上，2人逛得不亦乐乎，看来感情很不错。

气色暗沉疲惫

伊能静似乎怕被路人认出，将帽子压得超低，以至于走路时必须将下巴抬高才能看路；她气色略显暗沉，看来有些疲惫。

婆媳接着转战服饰区，婆媳俩边看边讨论，婆婆中意的伊能静全部买单，最后大方结帐几千元。她将战利品一肩扛，带着婆婆离开百货公司，本来打算继续逛，却发现店家已准备打烊，于是折返回住处；记者至离开前都未见她老公秦昊现身。

[责任编辑： 史戎戎]