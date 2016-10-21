疑乔任梁女友发文称未炒作：只求别坏他名声

新闻摘要： 10月20日，网友“李二1022”在微博发表长文《前因 后果》，放出多张与乔任梁生前的聊天记录，并讲述许多与乔任梁的往事，否认自己自曝是乔任梁女友与晒和乔任梁的合照是为了炒作。

“李二1022”晒出与乔任梁聊天记录

搜狐娱乐讯 10月20日，网友“李二1022”在微博发表长文《前因 后果》，放出多张与乔任梁生前的聊天记录，并讲述许多与乔任梁的往事，否认自己自曝是乔任梁女友与晒和乔任梁的合照是为了炒作。她表示一开始回应只是想阐述事实，不想让各路冒充乔任梁女友的人来败坏乔任梁的名声。她认为自己只是做了一个正常女朋友该做的事。

对于炒作，她解释到：“首先我不是艺人，我不是网红，我也没有任何网店，我并不需要粉丝热度来做什么，面对这些评论，我真的没觉得我的回应错在哪。”她非常强硬的表示发誓：“我有说一句假话，我烂嘴断舌根，你们所有的诅咒全部在我身上应验。”

她在文章还提到了很多与乔任梁相处的细节，她称和乔任梁从在一起开始，只要是分隔两地，每天都会视频电话语音，还经常提醒她吃饭，或者叫助理给我送吃的。还透露两人都见过双方的家人。

关于被质疑要钱一事她也特别做了说明：“最后关于说我要钱的事我觉得有必要说一下，因为我是因为他搬来的上海，所以出事以后我是无家可归的，我所有的生活用品都在我们的那个家里。出事以后，家人拿走了钥匙，在这种什么都没有又回不去的情况下，在我求嫂子帮我开门我回别墅给他过农历生日那天，乔爸让嫂子给我拿了5000块钱住酒店，除此之外，拿过乔家一分钱，我全家不得好死，我这辈子断子绝孙出门就被车撞死。”

“李二1022”发表《前因 后果》全文：

面对各路冒充的女友，从一开始的回应就只是想阐述事实，也只求别再坏他名声，因为我所爱的，我所了解的他，是会用心经营一段感情，非常体贴并且专一的，他真的给了我很多很多的安全感，让我觉得这辈子再也遇不到像他一样的人了。不知道为什么他走后会有那么多冒充女友来坏他名誉，在我的立场上，我只是做了一个正常女朋友该做的事，我不允许我爱的人被人这样议论并带上花心的帽子，我在捍卫我已经失去的爱情，他不在了，他没办法发声他没办法回应，我还在啊。

抛开所有，单凭我们的朝夕相处，一六年开始在他身边最久的人是我吧！家人和朋友都没有我们相处的时间要久，一个每天睁眼转身就会看到的人，突然消失，真的很痛苦很痛苦，痛苦到你因为害怕睁眼而不敢闭眼，从他走后一直都是熬三四天到实在熬不住才会睡，每天睁开眼就是最痛苦的时刻，没有他的二十四小时，真的真的真的难熬……………

最后关于说我要钱的事我觉得有必要说一下，因为我是因为他搬来的上海，所以出事以后我是无家可归的，我所有的生活用品都在我们的那个家里。出事以后，家人拿走了钥匙，在这种什么都没有又回不去的情况下，在我求嫂子帮我开门我回别墅给他过农历生日那天，乔爸让嫂子给我拿了5000块钱住酒店，除此之外，拿过乔家一分钱，我全家不得好死，我这辈子断子绝孙出门就被车撞死。还有什么说我联系团队要炒作的，天地良心，从始至终，我从没联系过任何团队要炒作，我有说一句假话，我烂嘴断舌根，你们所有的诅咒全部在我身上应验。

人心都是肉长的，我也不是畜生，更何况他曾给我的是这么美好的一段感情，我怎么可能会那样对他，直到今天我也根本放不下这段感情，可能抛这些记录又会被骂或说P的，随你们吧！我只是想让有良知的人看清，我们到底有多相爱，感情都是相互的，正因为我爱他他才会如此爱我，以我们的感情，我这辈子都不可能也不会想去伤害他。

每次拍戏，只要我在组里，他都会经常提醒我吃饭，或者叫助理给我送吃的

这是去沈阳山里探班，住了一段时间，我走的那天跟他唠叨的………

他给我发的所有照片和小视频，都是亲我和带着笑脸的………

说好的别分开…………

每次登机落地都会和我说，我也会一直等他，只有他平安落地我才踏实

他进组时我有时在车里等他或者在酒店等他，他怕我无聊、经常找很多电影给我看

我们从在一起开始，只要是分隔两地，每天都会视频电话语音，大部分都是他打给我，真的给了我前所未有的安全感，就觉得这辈子只要能守着他，让我干嘛我都心甘情愿

抓紧我放弃我时有给他喂胖过，中间又瘦了，他每次说他吃好多东西时我都特别特别开心

林心如结婚我发给他的，告诉他无论如何我都永远会在家里等他

我们的第二个情人节因为他七夕第二天杀青助理联系我不要去了，我原本要给他的惊喜，没有给成，现在想想真的很后悔很后悔

八月三十号还见了我家里人，双方家里都见过，对我们来讲是一种仪式感，是想过一辈子的一个态度

这是一条让我最心酸的记录，他发给我的，结婚29年仍似热恋，是希望我们也能如此吧………

截屏是不同时间段和不同手机，所以一会儿无服务一会儿信号时间不对，不解释，你觉得是P的就是P的

这段记录出事以后看一次哭一次，你截屏干嘛呢？我想跟你好好过日子你要留作证据是吗！可是现在呢？我还在守着我们的承诺，可是你不在了

萍姐没事总给我转一些微信里大家转的好玩的或者日常用的，让我感觉把我也当家人一样，和我妈一样，真的很暖

这是我们第一次度假，虽然走的不远就在上海周边，可是真的很快乐，我们还去了游乐场，一起滑旱冰还坐了把他吓得不行的海盗船………

之前答应我的日本泰国云南西藏，结果就只去了上海周边的寺庙，大骗子，下辈子下辈子我要找到你

再也遇不见和他一样体贴的男人了，是真的真的好想他，好想时间可以倒流

我跟他说过，要他等我死了以后才可以死，他说老婆我们干嘛死呢，我们都得好好活着…………

他从不吝于表达对我的情感，导致我也更想给他更多的安全感，我真的不光是没想过他会以这种方式离开我，我是根本就没想过他会离开我，没想过我们有一天会分开………我以为我们会永远在一起

再来说炒作，首先我不是艺人，我不是网红，我也没有任何网店，我并不需要粉丝热度来做什么，面对这些评论，我真的没觉得我的回应错在哪。

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疑乔任梁女友否认炒作：失去爱人的普通人

网友李二1022微博

9月16日，男星乔任梁离世，众多网友及圈中好友表示不舍与悼念之情。其中，一名名叫“李二1022”的微博网友多次发博表示自己对Kimi的思念。有网友猜测“李二1022”可能是乔任梁生前的女友；也有网友质疑其是为了蹭热度炒作，言辞激烈，甚至有人身攻击。

对此，“李二1022”于20日在微博上传与乔任梁大量合影，随后秒删，此举被认为是她为了证明自己确系乔任梁女友的身份，不过此举再次招来网友的攻击，认为她为了利益炒作逝者。

10月20日晚，有网友在微博发文质疑她不是乔任梁的女友，还指她是王思聪旗下的模特，怒斥其炒作逝者：“良心不会遭到谴责吗？”

随后，网友“李二1022”转发该微博否认自己是炒作，称自己只是一个失去爱人的普通人，控诉：“他走了、也不让我活了，骂我我就得听着我就得受着是吗？”

[责任编辑： 史戎戎]