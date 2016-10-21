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刘强东发飙了！称不准再叫妻子“奶茶妹妹”

2016-10-21 15:12 [来源： 搜狐娱乐 ]

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刘强东发飙了！称不准再叫妻子“奶茶妹妹”

章泽天和刘强东去年结婚

刘强东发飙了！称不准再叫妻子“奶茶妹妹”

刘强东朋友圈截图

（来源：中时电子报）

搜狐娱乐讯 章泽天因拿着奶茶的照片爆红，被称为“奶茶妹妹”，去年嫁给拥有千亿身家的京东创办人刘强东，清新气质依旧不变，近日更投身公益活动，探访贫困儿童，不过刘强东却突在朋友圈要外界别再提到“奶茶妹妹”，让人摸不着头绪。

章泽天以公益志工身分探访贫困儿童，当天穿上白T牛仔裤的她，绑着高马尾，朴素但难掩清丽气质，和小朋友们互动都笑容满面，被网友狂赞人美心也美，而刘强东也在朋友圈发文称赞老婆是简单和富有善心的女人。

不过他话锋一转，突说：“以后任何人如果再在我的面前提到奶茶妹妹四个字，不要怪我不客气！因为我们讨厌这个称呼”，让网友都很纳闷。

[责任编辑： 史戎戎]

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