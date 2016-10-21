《凤凰无双》王丽坤郑元畅玩转古装新世界

新闻摘要： 中国首部科幻宫廷纯爱巨铸《天泪传奇之凤凰无双》，10月20日曝光“触发星际”版先导预告，并以科幻因子与古装元素的创新结合，惊艳无数观众。

中国首部科幻宫廷纯爱巨铸《天泪传奇之凤凰无双》，10月20日曝光“触发星际”版先导预告，并以科幻因子与古装元素的创新结合，惊艳无数观众。

先导预告片刚刚发布，便在各大网络平台瞬间掀起播放狂潮，上线10小时内累计播放量近500万次，微博主话题页阅读量累计达2.3亿人次，讨论量近19万人次，并获新浪微博双端热门话题首位推荐，雄踞热门电视剧榜单第三位，同时在豆瓣上收获7.8分，堪称国产古装剧中的佼佼者；而佳绩的取得则要得益于剧评人、媒体人及网友们对该剧质量的一致认可，强烈“安利”的同时，更赞其“画面足够炫目并呈现出电影质感”，环绕立体音效“完全能起到‘洗耳’的效果”，纷纷惊叹：“原来，中国也能有如此宏大的科幻世界观！”

以历史为根基创新弥补文化缺失金牌班底诚意打造东方科幻世界

作为首部将“科幻”元素糅合进国产剧的电视巨制，《凤凰无双》不仅有大牌制作班底鼎力相助，更在大胆想象的基础上进行历史求证，秉持“创新并合理”的原则，在多方搜集中国古代科幻已有记录的素材之后，将原著中原本就有的宫斗、虐恋，与宇宙飞船、机器人、铁甲士兵等高科技科幻因子毫无违和感地相融合，为中国古装剧的创作构建了一个全新的科幻世界，创新特质在先导预告片中便可见一斑。

如此突破传统国产古装剧窠臼，大胆创新的改编，使《天泪传奇之凤凰无双》的先导预告片刚刚亮相，便在网络上引起广泛热议，剧评人、媒体人、网友和原著粉丝纷纷点赞《天泪传奇之凤凰无双》：“以前一直以为‘科幻’是欧美国家的专属，看了这个预告片后发现，中国也可以有科幻，而且用古代剧来说科幻，还真是有些意思。”更有网友送出高度评价，称该剧“从某种程度上弥补了国产剧在科幻题材方面的缺失”。

这支先导预告片一开场便以一架太空飞船划破天际，冲向地球的科幻画面瞬间吸引观众目光；紧接着，又以古装剧中特有的古典画风画面无缝衔接：一个面容姣好的女子立于一片桃花林间，项间的硕大宝石闪耀着奇异的绿色光芒。

从画面呈现出的效果到背景音乐，每一处的精心设计都无不显示了《天泪传奇之凤凰无双》合理结合科幻与古装两大元素的诚意。有网友甚至联想到近日大热的美剧《西部世界》，认为《凤凰无双》让人有意外的惊喜：“没想到中国也可以构建出如此气势恢宏的东方科幻世界。”

[责任编辑： 史戎戎]