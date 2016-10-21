徐峥被曝多地猎艳 流连高级会所青睐“网红脸”

新闻摘要： 19日下午，有爆料称徐峥与神秘女酒店过夜，一时引发网友热议。之后，网上再度曝出徐峥的各种“猎艳”事件，而多张他与美女的夜店合影随之流出。

徐峥被曝各地“猎艳”

19日下午，有爆料称徐峥与神秘女酒店过夜，一时引发网友热议。之后，网上再度曝出徐峥的各种“猎艳”事件，而多张他与美女的夜店合影随之流出。

徐峥被曝各地“猎艳”

据网友爆料，在今年上海电影节期间，徐峥曾在某聚会上与多名女性玩大尺度游戏。同时，另一位网友爆料，徐峥曾现身深圳某KTV，并与多名“网红脸”女性亲密合影。同时，还有网友爆料，徐峥与朋友曾在上海某高档小区喝酒玩桌游，该用户还透露，徐峥和朋友玩桌游时都会叫上数名美女网红名媛。

据某知情人士透露，徐峥每次到武汉都会下榻某高级酒店，并在酒店的会所中消费，该知情人士爆料自己已经亲眼看见三次。

徐峥被曝其助理凌晨带一名绿衣女子进入自己房间，彻夜未出

据悉，今年10月1日晚上十点左右，在密云古北水镇御舍温泉酒店中，有网友看到徐峥和一名年轻神秘女子同乘电梯出现，随后徐峥和神秘女子疑似一同回到二楼的房间中，当晚徐峥和神秘女子也再也没有从酒店出来过。事发第三天也就是10月3日，有网友目击徐峥和陶虹一家出现在天津盘山爬山游玩，虽然是全副武装，但是依然被眼尖的游客们认了出来，当日一家三口其乐融融，享受假期的美好时光。

更有“知情人”爆料，小陶虹也曾在2012年7月拍摄《乱世书香》时与该剧导演杨磊出轨，两人还曾一起去三亚密会，那段时间也恰好也有曝出徐峥出轨的新闻。

[责任编辑： 史戎戎]