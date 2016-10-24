看五月天买高价票 歌迷:连大屏幕都看不到

新闻摘要： 歌迷包姌(化名)在牛魔王票务网上加价订购了一张五月天演唱会门票，座位由牛魔王票务网分配。等到演唱会开始那天，包姌按号码寻找到座位时，却傻眼了：座位贴着墙根，别说演出舞台，就连大屏幕都看不到。

五月天鸟巢演唱会

歌迷包姌(化名)在牛魔王票务网上加价订购了一张五月天演唱会门票，座位由牛魔王票务网分配。等到演唱会开始那天，包姌按号码寻找到座位时，却傻眼了：座位贴着墙根，别说演出舞台，就连大屏幕都看不到。

包姌只得听着演唱会，痛苦煎熬4个小时后退场，而受到墙壁影响的歌迷还有好几个。后来，她愤而投诉，要求票务方给个说法，但牛魔王票务网称“座位是随机的，只能说声道歉，不会退款补偿”。

花780买到555元的门票

包姌是五月天的铁杆粉丝，今年6月，得知偶像将在10月在上海开演唱会，她立刻在“牛魔王票务网”上订了张10月4日的演唱会看台票，票面价为555元，该网站售价780元。

“门票被加价225元，但因为是网站明码标价，所以也没有过多质疑”，包姌告诉记者，座位号不是自选的，而是票务方给分配的。后来，她收到牛魔王票务寄来的门票，座位号是“19台2层39排11座”，演出时间10月4日19点。

10月3号晚上7点，包姌为了看到第二天期待已久的演唱会，特意从江苏淮安坐车赶往上海，因为堵车，坐了13个小时，次日早晨才到。

演唱会只能听不能看

10月4日演唱会当天，包姌拿着票走进上海体育场，在2层最后一排角落里找到了自己的座位，她立刻傻眼了，根据号码她的座位贴近墙根，左侧视野被完全遮挡，舞台看不到，大屏幕也看不到，连300多元的看台票都不如。

“这个位置在墙根，根本看不了，怎么这么设置，太不合理了！有这样赚钱的吗？”她当场打电话质问牛魔王票务网，但对方工作人员也给不出解决方法，只说7个工作日内回复。

而在当晚，上海体育场爆满，看台的座位都坐满了，根本无法调剂。

包姌说，演唱会从晚上7点到11点左右，她连五月天的人影都没看到。受影响的还不止她一人，旁边的人也是看不见，干着急，后来就一直玩手机。坐在她前排的歌迷，也只得伸出头才能看到舞台。4个小时的时间，包姌只好听着五月天的歌曲，眼睁睁地看着对面区域歌迷舞动的蓝光棒和偶像互动。

“我觉得换做谁都会愤怒，坐了那么久的车，等了那么长时间的演唱会，结果啥也看不见。”包姌说，演唱会结束后，她就找牛魔王票务投诉了，要求其给个说法，但对方迟迟没有回应。

[牛魔王票务]

座位是随机的，没法决定

公开资料显示，牛魔王票务由上海驹旗网络科技有限公司运营。21日下午，记者找到牛魔王票务主管薛女士。她说，公司的票源主要来自主办方以及其他大型票务平台，部分演出提供在线选座，可以选座。不提供的，就根据订票时间的先后顺序为客户随机出票。公司不可能到演出场地根据票面信息一一核对位置。

“在位置方面，我们不会也不能给予客户任何承诺。座位的划分是由主办方设定的，主办方有此资质。”薛女士说，“公司也没想到主办方竟然会卖这种座位。并且因演出票的时效性、唯一性等特殊属性，绝大多数票务方都不提供退票退款服务。对于包姌的诉求，我们只有说声道歉，退票退款是不可能的。”

记者随后联系到五月天2016上海演唱会的主办方——上海白玉兰文化艺术发展有限公司，相关工作人员说，座位有问题的话，演出当场就该提出来，结束了就不好说了。但包姌说，国庆节期间，又是晚上，主办方留的固定电话根本就没人接听。

[律师观点]

观看目的未实现，可索赔

上海海华永泰律师事务所高级合伙人盖晓萍说，演唱会门票可视同为门票销售方与购票者之间的商业合同，时间、地点和演唱人员都是合同要约之一。歌迷购买门票的目的是为了观看演唱会，但显然当事人因墙壁遮挡无法观看，致使合同目的不能实现。当事人可以要求解除合同。解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人有权向牛魔王票务要求其返还已付款项并承担违约责任。

盖晓萍说，包女士可以先拨打12315工商维权热线投诉，而牛魔王票务网可以事后追究主办方的责任。

“墙根票”到底是如何出现的？有了墙根座位才会有“墙根票”，座位是由场馆设置的，那么墙根设置座位合理么？盖晓萍说，演唱会主办方作为场馆租赁者，还需要和上海体育场的管理方沟通核实。

[责任编辑： 孙阳丹]