金庸告畅销书作家江南《此间》侵权 江南:摸不着头脑

新闻摘要： 10月11日，一条来自广东省广州市天河区人民法院的公告，在网上引起轩然大波。原来是著名武侠小说大家金庸(原名查良镛)一纸状书，将内地幻想文学代表人物、畅销书作家江南(原名杨治)告上法庭。

新浪娱乐讯 10月11日，一条来自广东省广州市天河区人民法院的公告，在网上引起轩然大波。原来是著名武侠小说大家金庸(原名查良镛)一纸状书，将内地幻想文学代表人物、畅销书作家江南(原名杨治)告上法庭，起诉江南及北京联合出版有限责任公司、北京精典博维文化传媒有限公司、广州购书中心有限公司著作权侵权，要求“立即停止侵犯原告著作权及不正当竞争的行为，停止复制、发行小说《此间的少年》，封存并销毁库存图书。”并公开道歉，共同赔偿经济损失人民币500万元。

一个是拥有15部武侠小说的著名武侠大师，一个是国内幻想文学畅销书作家，看似没有交集的两人，却因一部《此间的少年》(以下简称《此间》)联系在了一起。《此间》是江南的第一部作品，用武侠人物的视角记录着自己的青春。该书最初创作于网络，主要讲述了在汴京大学，乔峰、郭靖、令狐冲等大侠们的校园故事。很多读者认为《此间》是江南最好的作品之一，因为在这本书中，他们看到了自己的青春。2002年，该书出版，后又再版三次，影响极大。

10月23日中午，刚刚开完会的江南，接受华西都市报记者独家采访。他并不否认《此间》是一篇同人文，也曾多次表示，该书是借用金庸小说中的人物名，讲述了一个熟悉的大学生活的故事。书中的人物也不再是金庸小说中耳熟能详的江湖英雄和侠女，他们更贴近于曾经出现在我们身边的少年朋友们。“我就写过这一个同人，而且当时觉得这是个校园小说，并不是武侠。也咨询过律师的意见，律师说没事才能出版的。”如今，得知被金庸起诉侵权的消息后，江南坦言“摸不着头脑，有点懵”。

而之所以公告发布10多天一直未回应，是因为得知这件事时，江南的灵龙文化公司正在忙多个项目，“事情委实太多”。他将此事交给律师后，就立马又投入到未完的工作当中。不过，接受采访时，江南稍后将在其个人微博上发布声明。“总得回应一下，也不好说，我也不知道怎么回事忽然有这样的问题出现……所以律师在写我也在写，写完跟着发出去，之后还是要开庭解决的。”

随后，华西都市报记者看到了江南“关于金庸先生诉《此间的少年》案件的声明：

声明内容，江南称自己是金庸的忠实读者，并再次表示：《此间》的人物姓名“确实基本都是来自于金庸先生的系列武侠作品。”他透露，自己最初使用这些人物名字，“主要是出于好玩的心理”。“《此间》是最早的网络小说之一(创作于15年前)，当时我和很多网络作者一样并未非常重视自己的作品，和金庸先生阐述自己创作武侠的初衷一样，就是‘娱人娱己’。”

随着《此间》走红，多家出版机构发来邀约。其实对于出版，当时的江南也是惴惴不安的。“虽然当年没有什么钱，很期待稿费的收入，但这种形式的出版物是否合规，心里也是惴惴不安的，所以最早出版的时候，我和出版社也曾就书中人名的问题咨询过相关的法律人士，被告知这种形式在当时未曾触及相关的法律规定，才决定正式出品此书。

江南强调，自己并未有侵权的想法，“想的仅仅是写出自己和身边人的校园故事。”如今，作为读者，与自己喜爱的作者首度交流，却是在司法层面，江南“情绪非常复杂”。他自责道：“无论法律层面的结果如何，我都非常非常地抱歉于我22岁那年的孟浪和唐突，因此这些事情给金庸先生造成的困扰令我非常地自责。”

华西都市报客户端记者荀超

附：关于金庸先生诉《此间的少年》案件的声明

其实并无什么可特别申明的，《此间的少年》这本书在我的作品中虽然不是销量最大的，却是最早出版的。书中人物姓名确实基本都是来自于金庸先生的系列武侠作品，写一个虚拟的“汴京大学”以及学生们成长中遇到的各种事，基本是我在北大读书时候亲历的校园生活和听来的北大逸闻，还把自己代入了其中“令狐冲”这个角色形象。随着岁月更迭，读过的人相当之多，或许已经成为很多人青春回忆的一部分。在此谢谢广大读者对《此间》的喜爱。

我是金庸先生非常忠实的读者。最初在清韵书院连载时使用这些人物名字，主要是出于好玩的心理。《此间》是最早的网络小说之一(创作于15年前)，当时我和很多网络作者一样并未非常重视自己的作品，和金庸先生阐述自己创作武侠的初衷一样，就是“娱人娱己”。但随着它后来无端地走红，乃至于得到出版机构的垂青、走向了出版这一步，它也确实转为了一部“商业作品”。

虽然当年没有什么钱，很期待稿费的收入，但这种形式的出版物是否合规，心里也是惴惴不安的，所以最早出版的时候，我和出版社也曾就书中人名的问题咨询过相关的法律人士，被告知这种形式在当时未曾触及相关的法律规定，才决定正式出品此书。

在我的记忆中它一共有四个版本，最早的“清韵书院”版、之后的“华文出版社”版、为了给一位病重的读者榕锋募捐专门出过一个附有声书光盘的版本(这个版本后来又加印过一批没有光盘的版本，但装帧设计完全一样)，以及最后的“精典博维”版。版税确有入袋，收得多少还需要时间去查。

这是个法律事件，理应是委托律师去解决的，不过因为乌龙的原因(金庸先生及其代理人选择的是远在广州的法院，法院应该是没有我的联系方式或者原告提供的地址错误)，起诉书未能送到我手中。但事实上我们从其他被告人处得知的送达后，我们也委托了律师，主动联系了法院，并已收到了法院发来的文书。鉴于案件已经进入司法程序，我已委托律师处理，不便就法律问题做回应，相信法院会公正审理。该项目的出版对外授权已于数年前停止，并到期未再续约，相关开发，我也会在诉讼期间全部暂停。

无论昔日还是今日，我都一如既往地尊敬金庸先生个人和喜爱他的作品。虽然不乏在收到稿费时的沾沾自喜，但落笔的那一刻，想的仅仅是写出自己和身边人的校园故事，并未有侵权的想法；而金庸武侠人物和他们的江湖，是一个时代的文化印记，能置身其中，与有荣焉。作为读者，将与自己喜爱的作者首度交流，却是在司法层面，情绪非常复杂，无论法律层面的结果如何，我都非常非常地抱歉于我22岁那年的孟浪和唐突，因此这些事情给金庸先生造成的困扰令我非常地自责。

让各位读者和作者朋友为我担心了，谢谢大家。

[责任编辑： 孙阳丹]