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《湄公河行动》票房突破10亿 于冬捐钱给遇难者家属

2016-10-24 09:53 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　电影《湄公河行动》庆祝票房突破十亿，成为国庆档票房冠军。当天，影片出品人于冬宣布，将把一部分钱由公安部的英烈基金会捐给遇难者的家属。(王远宏/图)

　　新浪娱乐讯 10月23日，电影《湄公河行动》庆祝影片票房突破十亿，成为国庆档票房冠军。当天，监制黄建新、梁凤英，导演林超贤，主演张涵予、彭于晏、冯文娟、吴旭东、刘显达、战立国、伍麟凯出席，影片出品人于冬宣布，将把一部分钱由公安部的英烈基金会捐给遇难者的家属。

　　在于冬看来，内地的警匪片一直有着三、四亿的天花板，因此在他打算以大片规模拍摄《湄公河行动》时，许多人都觉得有难度，但他却坚信这样代表主流价值观的影片，一定能够得到观众的认可。初次看完片后，黄建新对该片的预估在五六亿左右，没想到，最后稳扎稳打过了十亿。

　　现场还放映了一段未曝光片段，讲的是张涵予饰演的高刚及彭于晏饰演的方新武，分别假扮老板钱多多与助手小奇，在假装与敌方谈判前一天，被敌方试探的戏码。张涵予透露，那场戏在夏天的泰国拍摄，他穿着毛呢子衣服，真的特别热。

　　对于这位功臣，于冬也表示了感谢：“从《智取威虎山》到《湄公河行动》，从零下三十度的大兴安岭，到四十度的东南亚雨林，差不多七十度的温差，他都是身体力行去演出的，这就是他值得尊敬的地方。”彭于晏则表示，张涵予是气场非常强大的演员：“在戏里，他对我咆哮的时候，我其实都想说‘好帅啊’！”

　　(阿辉/文王远宏/摄影陈植/摄像)

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[责任编辑： 孙阳丹]

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