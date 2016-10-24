郑少秋之女郑欣宜演唱会自揭情伤 曾跪地挽回前男友

新闻摘要： 北京时间10月24日消息，据香港媒体报导，郑欣宜一连两场《女神有问题演唱会》前晚(10月22日)在九龙湾展贸中心展开，其父郑少秋、白雪仙、陈淑芬、姜大卫和李琳琳夫妇、关心研夫妇、萧定一一家、林欣彤、许廷铿、徐子珊、钟舒漫等捧场。

郑欣宜含泪.

郑欣宜虽然身形丰满，但灵活度十足，劲歌热舞，后空翻和踢腿等动作完全难不倒她。

郑欣宜穿著性感舞衣。

郑欣宜透露曾跪地哀求男友别走，尊严尽失。

容祖儿担任表演嘉宾，她称赞郑欣宜跟自己同样孝顺。

郑少秋(左)到场支持女儿郑欣宜，白雪仙(中)也是座上客。

新浪娱乐讯 北京时间10月24日消息，据香港媒体报导，郑欣宜一连两场《女神有问题演唱会》前晚(10月22日)在九龙湾展贸中心展开，其父郑少秋、白雪仙、陈淑芬、姜大卫和李琳琳夫妇、关心研夫妇、萧定一一家、林欣彤、许廷铿、徐子珊、钟舒漫等捧场。演唱会全场爆满，郑欣宜手里拿写着“JOYCE”的旗帜出场，十分威风，以“分手是常识吧”揭开演唱会序幕。但原来郑欣宜也有感性一面，整晚哭了9次。她还展示身手灵活的一面，与伴舞劲歌热舞，后空翻加踢腿；穿泰山装露黑bra的郑欣宜，还处变不惊，大声说：“整理一下bra先！”

郑欣宜在演唱会上，真情剖白，公开自己的内心世界及感受。唱完几首歌，郑欣宜说：“大家好，我是郑欣宜”已经喊了，她继续说：“为什么我喊，因为你们反应太小，反应可不可以再热烈点儿。多谢大家今晚看这场演唱会，这两天我很担心，没试过每天都看天文台，很开心今天起身阳光普照(唱太阳出来了)，连拍剧我出道8年，终于开第一个处女演唱会，我真的很开心，我现在很乱，想好的说话都忘记了，我说话又不是很好，都是唱歌好了。”

透露曾跪地求男友别走

郑欣宜表示有一首歌送给自己，“表面上很坚强，面对什么问题都解决到？其实我很多问题都不懂解决，我曾经跪在地下，叫他不要走，为解决大家问题，我连尊严都放下，最后他还是走了(硬咽)，人变了，没有人生，照镜子都认不到自己，没想到会崩溃到如此地步，跌到这么低。尽情不开心和发泄负面情绪，失恋有什么问题，做人有始有终，我和他由一首歌开始，现在由一首歌《无表面伤痕》结束。”

其间播出郑欣宜带好友许廷铿到加拿大母亲沉殿霞墓前拜祭片段，郑欣宜泣不成声，郑欣宜说：“我为何来这里，妈妈我开演唱会啦，知道你会来看我，我好想争气，但中间有很多波折，这次算是争气的一大步。”然后唱出《给最开心的人》，边唱边哭，唱完再播她和许廷铿在加拿大的片段，当许廷铿拿出手机，说带了两个朋友和Auntie打招呼片段更哭得厉害。许廷铿跟肥姐打招呼竟说：“第一次来探你，想认识你，我是TVB的，可以提携下。”郑欣宜破涕而笑说：“这个时候还开玩笑。”

多谢容祖儿做嘉宾

郑欣宜多谢容祖儿，因打风顺延一晚举行，也依然来做嘉宾；容祖儿指多年前肥姐还健在，在加拿大慈善演出时认识郑欣宜，觉得郑欣宜与她有很多共同点，都不是那种男人看到会吞口水的女人，是反白眼那类型，所以努力唱好歌，让他们因为喜欢她们的声线入场，而且同样孝顺，“肥姐坐轮椅时，在飞机上，郑欣宜先安顿好妈妈，见到她等于见到自己，好像我那么孝顺，孝顺不用谦虚，要承认。”原本只唱一首歌的容祖儿，在郑欣宜要求下，再唱了一首《无人知道双子座》，郑欣宜化身伴舞。

郑欣宜最后感触称自己非特别好的人，脾气又大，学东西又慢，零记性(又再忍不住喊)，以为凭个人力量可以搞好个演唱会，不肯假手于人，最终搞到很麻烦，她说：“但这个演唱会到很多人爱惜我，知道我不是孤单得一个人。”(颖颖)

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