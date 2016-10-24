韩国电影《奶酪》原作者性骚扰金高恩恶行曝光致歉

新闻摘要： 韩国女演员金高恩以《奶酪陷阱》洪雪一角走红，在2012年刚出道时曾挑战大尺度电影《萝莉塔：情陷谬思》(或译《银娇》)，获得不少新人奖肯定。

工作人员爆料，金高恩遭作家朴范信性骚扰

《萝莉塔：情陷谬思》拍摄期间，作家朴范信被爆对金高恩和女性工作人员性骚扰

新浪娱乐讯 韩国女演员金高恩以《奶酪陷阱》洪雪一角走红，在2012年刚出道时曾挑战大尺度电影《萝莉塔：情陷谬思》(或译《银娇》)，获得不少新人奖肯定。未料，近来有人出面爆料，金高恩在拍摄《萝》片期间，遭到原作家朴范信性骚扰，另还有不少剧组女工作人员受害，引发舆论哗然。

据韩国媒体报导，一位工作人员A在推特爆料，指《萝莉塔：情陷谬思》原作家朴范信在电影拍摄期间多次骚扰剧组成员，除了对各年龄层的女工作人员开黄腔之外，有时还会伸咸猪手偷摸旁人的身体。

爆料者透露，除了剧组工作人员之外，连当时仅21岁的女主角金高恩都曾受到言语骚扰。据悉，朴范信曾在片场逼问金高恩：“你有性经验了吗？如果对男人不了解的话，很难诠释银娇这个角色的吧？”令旁边的男演员朴海日也听得十分尴尬，连忙出来解围：“哎，老师何必这样？”

事情爆发后，朴范信先是在个人推特PO文道歉，但并没有解释道歉的理由，随后就火速删文，直到23日才又再度写下：“因为我所做的事情，想向所有受到伤害的人道歉。”他表示对自己做过的事感到后悔，希望不会再有人受到伤害，郑重向家人、粉丝、读者表达歉意。(ETtoday/文)

[责任编辑： 孙阳丹]