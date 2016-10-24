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科勒·卡戴珊与奥多姆正式离婚 闹剧后将与TT结婚?

2016-10-24 09:55 [来源： 新浪体育 ]

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　　科勒-开戴珊与奥多姆正式离婚！

　　北京时间 10月24日，据TMZ网站报道，美国名媛科勒-卡戴珊和前夫拉马尔-奥多姆已经正式签署了他们的离婚协议，现在只等法官的最后签字，他们就将正式恢复单身。

　　据了解，科勒和奥多姆已经达成了财产分配协议，而且他们都已经在法律文件上签了字。

　　事实上，早在2013年12月，科勒就率先提交了离婚申请，但是在随后的2年时间里，科勒一直在犹豫不决，她曾多次试图挽回与奥多姆的婚姻。

　　去年10月14日，奥多姆在内华达州的一家妓院因为过量嗑药而不省人事，差点一命呜呼。科勒-卡戴珊随即赶往医院并对奥多姆进行长达数月的照顾。期间，科勒一度撤销了与奥多姆的离婚申请。

　　但是自从奥多姆在今年年初康复出院之后，他再次回到了酒精和毒品的身边，这让科勒感到非常绝望，她最终决定在今年5月重新提交离婚申请。

　　根据美国加州的法律，科勒在提交离婚申请后得等6个月并等待法官的最终签字，这预计将在12月发生。

　　也就是说，不出意外，科勒和奥多姆将在今年年底之前恢复单身。与此同时，这也为科勒与新欢——骑士队中锋特里斯坦-汤普森的感情铺平了道路。近日有消息称，科勒和汤普森已经正式订婚，目前正在筹备婚礼。科勒希望明年年初举办婚礼，而那时候的科勒已经是完全的单身了。

　　(罗森)

[责任编辑： 孙阳丹]

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