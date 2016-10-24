张学友陈奕迅北京开唱 经典曲歌迷全知道

新闻摘要： 上周周末，相信很多小伙伴的朋友圈都被演唱会刷爆屏了！两大华语音乐圈歌王——张学友和陈奕迅同在帝都开唱的盛况真心“活久见”！今天看学友明天看Eason，仅用一个周末就完成两大“人生最想看的演唱会”集邮，简直不要太开心！

张学友

陈奕迅

新浪娱乐讯 上周周末，相信很多小伙伴的朋友圈都被演唱会刷爆屏了！两大华语音乐圈歌王——张学友和陈奕迅同在帝都开唱的盛况真心“活久见”！今天看学友明天看Eason，仅用一个周末就完成两大“人生最想看的演唱会”集邮，简直不要太开心！一个用心搭建精致四面台，经典连唱三天拉开巡演序幕；一个鸟巢八万人场，连嗨两夜三年巡回完美收官，一座城市里各自开始和结束，颇具戏剧性的一幕。更为难得的是，这次两位乐坛大神均在演唱会中拿出了最佳状态，演唱和舞台表现淋漓尽致不说，对现场音响、舞美要求更是精益求精，学友超高制作水准和完成度的四面台让人叹服，陈医生更刷新鸟巢个唱最佳音响效果，总之都是歌迷的福利，歌迷的盛宴。

张学友世巡拉开序幕北京打头阵：精良四面台水准拔新高一网打尽30年金曲

五年之久，张学友“A CLASSIC TOUR”世界巡回演唱会终于在北京拉开序幕。值得一提的是，学友此次演唱会搭设他心中最为经典的四面台。而除了立体四面台，学友还未此次演唱会配备32人的大型乐团暨管弦乐团队和30位专业舞者、特技演员，并挑选40首经典曲目一连在北京演唱三晚。

演唱会上学友笑称，这次制作费太贵。而这个“贵”也是肉眼能见的“豪华”。开场时，舞台灯光仿佛为人们桥接出一条通往往日时光的时空隧道。在舞台上酷炫的雷射光束特效闪烁下，张学友一身帅气黑色西装，头戴礼帽，从黑胶唱盘中升起，率24位舞者热力演出歌曲《我与你》。接着升降舞台堆叠出蛋糕形状，舞群双双对对的展现浪漫圆舞曲，张学友穿梭在舞台间，蛋糕台旋转后一秒变阶梯，他时而上楼时而下楼，动作丰富，像是一场音乐剧歌舞表演。

换装时间也并不寂寞，管弦乐团和band的协助演出瞬间把演唱会变成精彩器乐音乐会。随后张学友身着缎面的黑蓝色大衣，现代舞者随脍炙人口的经典情歌《慢慢》《离人》舞动著。不论是热歌劲舞的《爱火花》《头发乱了》；抑或是情歌《她来听我的演唱会》《我真的受伤了》；还有经过全新编排的《野猫之恋》《饿狼传说》；张学友表现不差分毫，环绕着四面台而唱，考的不仅是体力，更是舞台技巧，期间他不时和歌迷互动，动感和抒情的交替，更是让歌迷持续尖叫燃情不已。

“安可”环节是万众期待的经典大串烧，身穿整套金色西装的张学友，一连演唱《用余生去爱》《心如刀割》《不老传说》《一路上有你》《吻别》等10多首经典国、粤语的组曲，全场万名观众首首跟着张学友大声唱和，不少中年观众激动地流下眼泪。尾声，张学友和奇幻小丑们以马戏团嘉年华会为主题演绎《如果爱》，为此次首场演唱会划下句点。张学友也动情地表示：“谢谢大家30年来一直支持我，希望通过今天的演唱会让大家一次就听到这30年的经典歌曲。也正是因为你们给了我信心和勇气，今天我才能站到这个舞台上，我喜欢舞台，也喜欢唱歌，让我为你们永远唱下去！”

陈奕迅三年巡演135场完美收官：刷新鸟巢最佳音响水平动员12万人星海缤纷

Another Eason’s Life从2013一路推进至2016，走过无数座城市，最终选在北京鸟巢八万人体育场连开两场收官。尽管第一天秋雨绵绵，第二天露水凉凉，但歌迷们的热情丝毫没有减退，连续两天，鸟巢都是难得一见的“人人人人人”的大场面。演唱会除了老婆徐濠萦、好友梁朝伟、余文乐、谢霆锋外，还有王菲女儿窦靖童等人纷纷到场助阵。Eason现场演出近30首歌曲，还在终场大放歌迷福利，连唱N首“歌迷最爱歌单”粤语版，最后一晚，更为了“开心一场”，Eason表示反正“我穿什么都好看”，不换衣服了，开启点歌模式，新歌老歌一首接一首，最后还任性地以《重口味》收尾，让大家欢乐而来，欢乐而归。不愧是陈奕迅。

细说一点，23日晚Another Eason’s Life最终场在歌曲的选择及编曲包括造型上都有变化，据说全部都是Eason特别挑选和安排，最值得鼓掌的就是一般到内地巡回会有意识演唱国语版的歌曲，此次都变成了“粤语版再加一丢丢国语”的模式。所谓“歌迷的心事他都懂”。总之，想到《路一直都在》《淘汰》《无条件》《好久不见》《四季圈》《我们都寂寞》《浮城》《可以了》《富士山下》《沙龙》《怕死》《夕阳无限好》《今日》《十年》《不如这样》等等……这些歌即使想听现场，也得等到两年后了，就觉得万分满足与不舍。对了，忘了说，陈奕迅此次巡演结束后会休息两年。

Another Eason’s Life一贯舞美精良，章节清晰，编曲方面更融合肩膀舞、机械舞、波浪舞、倒影舞轮番上演，而这次开在鸟巢，团队专门把调音师从美国“拗”来，还花了比平时Another场高出三倍价成本的音响设备。因此不要质疑，这绝对是目前为止你看过的音响效果最好的鸟巢演唱会，甚至大部分演唱会比起它都弱爆了，再次为陈医生这样的业界良心点赞。而Eason最后一晚嗓音状态也达到了最佳水平，每一首歌都是“教科书级别的现场版”，值得珍藏在心中。

尾声Talk环节，陈奕迅和歌迷打趣道：“为了节省时间排练，我从昨天演唱会到现在都没洗头。”还不忘黑一把鸟巢：“鸟巢从外面看是鸟巢，从里面看像马桶。21号那天冲水的地方坏了，所以漏水。22号卫生间的门打开了，所以很凉爽。”陈奕迅深情感谢歌迷一路陪伴支持并深深鞠躬：“从2013年7月6日，开始巡演第一场，一共135场，到北京最终站。谢谢大家一路的支持。”还不忘逗乐搞怪教歌迷们用粤语大喊“厉害”，得到配合后开心地躺在地上用双脚“鼓掌”。

演唱《夜空中最亮的星》时，台下歌迷惯例开手机灯制造人工星海，然而鸟巢太大，这次人数又多又齐，星海真是太！美！惹！最后，Eason表示希望在快乐中结束此次世界巡演，于是选择了《重口味》。

(南音/文)

[责任编辑： 孙阳丹]