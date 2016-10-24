陈赫升级做父亲 网友：恭喜陈赫 祝福孩子

新闻摘要： 10月23日，陈赫在微博晒了一张大手握着婴儿小手的照片，并配文“感恩”，宣布新生儿的到来。对于陈赫结婚生子，网友一改常态，纷纷送上祝福。

陈赫晋升父亲行列

陈赫微博称感恩

新浪娱乐讯 10月23日，陈赫在微博晒了一张大手握着婴儿小手的照片，并配文“感恩”，宣布新生儿的到来。对于陈赫结婚生子，网友一改常态，纷纷送上祝福。“没有什么比迎接一个新生命的到来更开心的了，恭喜陈赫，赫小宝要来啦”，“过去的事就让他过去吧，况且吃瓜群众不懂事情真相，孩子是无辜的，新生命都是应该被给予祝福的”。

据悉，去年已有网友爆料二人已领证结婚，此次陈赫晋升做父亲，对于陈赫来说也是一个全新的开始，网友纷纷表示关于他感情的猜测也该告一段落。据了解，为赚奶粉钱的陈赫下半年作品不少，网剧《极品家丁》、综艺节目《好笑头条君》、《拜托了衣橱》，以及动作喜剧电影《超级快递》等作品均排期上档，电影电视综艺全面开花。

[责任编辑： 孙阳丹]