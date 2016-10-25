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民谣歌手宋冬野涉毒后首发声：对不起，会深刻反省

2016-10-25 09:41 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　宋冬野微博截图

　　新浪娱乐讯　10月13日，知名民谣歌手宋冬野因涉毒被警方控制。10月25日，宋冬野涉毒后在微博首次发声：“我对不起父母，对不起妻子，对不起亲朋好友，对不起经纪公司，对不起曾相信我支持我的人们。”

　　微博全文：

　　1。我对不起父母，对不起妻子，对不起亲朋好友，对不起经纪公司，对不起曾相信我支持我的人们。

　　2。我犯法犯错，会深刻反省，不再浮躁，接受一切惩罚指责调侃和批评。

　　3。毒品并不能带来创作灵感，只能滋生更多的托辞和借口。

　　4。我依然热爱音乐，将单纯为了自己而继续认真创作，并且暂自动淡出，去游历积攒，补回荒废的时间，寻找最初的那种触动，安静思考成长和人生的意义。

　　5。我乐队的兄弟不得不暂时另谋生路，在此奢求昔日同行们多多帮助。

　　6。希望演艺人士以我为戒，即刻远离毒品，别再用那些借口骗自己，干干净净出作品。

　　7。我将不再抽大麻，不碰触其他任何毒品。

　　8。给大家添堵了，祝一切都好。

　　宋冬野

　　2016年10月25日

[责任编辑： 孙阳丹]

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