孙俪微博导致轻轨停工？实地调查：系误传

新闻摘要： 10月18日，正在山西晋中拍新剧的孙俪，发微博求助政府，称自己所住酒店附近半夜施工噪音扰民，影响睡眠，希望问题得以正视。19日，晋中相关部门宣布“事情已经解决”。

孙俪

Ran/文

新浪娱乐讯 10月18日，正在山西晋中拍新剧的孙俪，发微博求助政府，称自己所住酒店附近半夜施工噪音扰民，影响睡眠，希望问题得以正视。19日，晋中相关部门宣布“事情已经解决”。原本是个网络维权事件，然而孙俪这次并没有得到网友力挺，反而引发不小争议，更有传闻称孙俪投诉的是当地轻轨工程，因为她这一条微博，如今轻轨已全面停工，网友暗讽“名人力量果然强大”。然而今日有媒体实地调查证明，“孙俪微博投诉导致轻轨停工”是误传，吵到孙俪的也只是她所住酒店自己正在修的公寓工程。

10月18日，在晋中拍戏的孙俪发微博艾特了“晋中发布”和“山西发布”官博，投诉自己所住酒店附近半夜施工噪音大，扰民，希望得以解决。23分钟后“晋中发布”回应，并指派相关单位处理，第二天， “晋中发布”宣布事情已经解决。因为有报道指出孙俪投诉的工地是当地一轻轨工程，故该事件引发极大争议，很多网友表示孙俪不顾晋中工程大计行为实属自私。尽管21日上午，孙俪影迷会发问澄清了孙俪投诉的是建筑工地而非轻轨工程，但网友仍半信半疑。

今日，有媒体赴晋中当地进行调查，得知当地临近酒店实则有两个工程在施工，一个是轻轨，一个是酒店自己盖的新公寓。而轻轨工程晚上施工没有太大动静，对孙俪所住酒店的人并没有什么影响，离其较近的噪音则是酒店自己盖楼发出的。此外，记者了解到轻轨工程目前也并没有停工，孙俪影响工程一事实属误传。(Ran/文)

[责任编辑： 孙阳丹]