洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

孙俪微博导致轻轨停工？实地调查：系误传

2016-10-25 09:42 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　孙俪

　　Ran/文

　　新浪娱乐讯　10月18日，正在山西晋中拍新剧的孙俪，发微博求助政府，称自己所住酒店附近半夜施工噪音扰民，影响睡眠，希望问题得以正视。19日，晋中相关部门宣布“事情已经解决”。原本是个网络维权事件，然而孙俪这次并没有得到网友力挺，反而引发不小争议，更有传闻称孙俪投诉的是当地轻轨工程，因为她这一条微博，如今轻轨已全面停工，网友暗讽“名人力量果然强大”。然而今日有媒体实地调查证明，“孙俪微博投诉导致轻轨停工”是误传，吵到孙俪的也只是她所住酒店自己正在修的公寓工程。

　　10月18日，在晋中拍戏的孙俪发微博艾特了“晋中发布”和“山西发布”官博，投诉自己所住酒店附近半夜施工噪音大，扰民，希望得以解决。23分钟后“晋中发布”回应，并指派相关单位处理，第二天， “晋中发布”宣布事情已经解决。因为有报道指出孙俪投诉的工地是当地一轻轨工程，故该事件引发极大争议，很多网友表示孙俪不顾晋中工程大计行为实属自私。尽管21日上午，孙俪影迷会发问澄清了孙俪投诉的是建筑工地而非轻轨工程，但网友仍半信半疑。

　　今日，有媒体赴晋中当地进行调查，得知当地临近酒店实则有两个工程在施工，一个是轻轨，一个是酒店自己盖的新公寓。而轻轨工程晚上施工没有太大动静，对孙俪所住酒店的人并没有什么影响，离其较近的噪音则是酒店自己盖楼发出的。此外，记者了解到轻轨工程目前也并没有停工，孙俪影响工程一事实属误传。(Ran/文)

[责任编辑： 孙阳丹]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 洛河将新增一座景观大桥
  • 这是地球上最冷的人类居住地
  • 河南六市入围中国百强 洛阳排名第62
  • 洛阳80后本土导演作品入围“国字头”...
  • 前三季度洛阳市外贸逆市增长
  • 国务院令扩大中等收入群体比重 七大群...
  • 洛阳人王俊涛：坚守10年，只为做好一...
  • 洛阳卡瑞起重：加快智能化转变 产品畅...
  • 河南：小学、初中将取消百分制
  • 清澈黄河水将入百姓家
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605