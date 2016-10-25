Angelababy演技好不好? 梁朝伟用“挖土豆”形容

新闻摘要： 据台湾媒体报道，Angelababy（杨颖）依靠《寻龙诀》夺下今年大众电影百花奖最佳女配角奖，同时又与黄晓明造人成功，双喜临门令大批粉丝替她感到开心，不过由于百花奖遭人曝料有黑箱操作，有观众评审称她在第一轮就被淘汰，让获奖的baby不是很光彩。

梁朝伟

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，Angelababy（杨颖）依靠《寻龙诀》夺下今年大众电影百花奖最佳女配角奖，同时又与黄晓明造人成功，双喜临门令大批粉丝替她感到开心，不过由于百花奖遭人曝料有黑箱操作，有观众评审称她在第一轮就被淘汰，让获奖的baby不是很光彩。近日她将推出新作《摆渡人》，其演技再度被打上问号，合作对象影帝梁朝伟则以“挖土豆”来形容。

《摆渡人》改编自小说《从你的全世界路过》其中一篇故事，由该作作者张嘉佳亲自担任编剧与导演，请到影帝梁朝伟、金城武、歌王陈奕迅、亚太影后张榕容以及Angelababy等人主演，大腕齐聚令人备受期待，只是由于先前曾由张一白导演执导的《从你的全世界路过》同名电影评价与反应呈现两极化，故仍有许多人在观望此片反应。

此外，即便剧中有影帝、影后级人物参演，Angelababy也曾经对自己的表现说：“拼命了，但依旧有人担心她的演技会拖垮电影“。而梁朝伟则以“挖土豆”来形容她的演技，称：”她让我（感觉）很惊喜，就好像你去田里挖一个土豆，你挖挖挖，结果挖了一串出来，然后你继续挖挖挖，挖了一个西瓜，我觉得她还有很多可能性，在拍片的现场也很有活力。”可见对Angelababy赞誉有加，不过网友仍不领情，笑称：”西瓜不用挖吧“；”谁要挖土豆啊！“

[责任编辑： 孙阳丹]