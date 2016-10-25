韩寒新作《乘风破浪》赵丽颖担纲女主

新闻摘要： 韩寒在微博曝出赵丽颖将参演新片《乘风破浪》，一时间全网热闹非凡。此前邓超、董子健、李荣浩等人陆续确认加盟该片之后，网友们纷纷猜测下一位重磅演员将会是谁？此刻揭晓刚刚获得金鹰奖的赵丽颖加盟此片。

导演韩寒

邓超

董子健

李荣浩

赵丽颖

制片人于梦

新浪娱乐讯 韩寒在微博曝出赵丽颖将参演新片《乘风破浪》，一时间全网热闹非凡。此前邓超、董子健、李荣浩等人陆续确认加盟该片之后，网友们纷纷猜测下一位重磅演员将会是谁？此刻揭晓刚刚获得金鹰奖的赵丽颖加盟此片。

“霸屏女神”获封“金鹰视后”赵丽颖人气高涨

在刚刚落幕的第11届金鹰电视艺术节上，首次入围的赵丽颖凭借《花千骨》勇夺“观众喜爱的女演员”大奖。同时，近期抢占各大收视排行榜的《胭脂》也是完美收官。在如此短的时间内，赵丽颖不仅向世人证明其实力，超高人气也是让很多演员望尘莫及。在大众喜爱的几位小花旦里，赵丽颖的演艺生涯比较特殊，从默默无闻到大红大紫，她最是懂得时间和机会的重要性，所以辛勤的努力与付出，最终让赵丽颖获得如此多的赞美和掌声。

赵丽颖期待华丽蜕变为《乘风破浪》增添亮色

近几年赵丽颖频拍佳剧，《陆贞传奇》、《花千骨》、《老九门》、《胭脂》无一不是收视口碑双收的国民热剧。但赵丽颖没有满足于现状停下脚步，此次受邀出演韩寒新片《乘风破浪》，正是赵丽颖不满足“霸屏女神”称号的表现，希望大踏步向大银幕迈进。几年以前就有人向韩导推荐过赵丽颖，当时他没有特别在意，后来有次无意看到一部电视剧，觉得里面有个女孩的演技真的很不错，经过了解才发现就是赵丽颖。进入剧组以来，赵丽颖的敬业与专业态度也让人刮目相看，拍戏时一丝不苟全然投入，经常跟导演和演员交流自己对戏的不同看法。

此前曝光的“戏疯子”邓超、“90后影帝”董子健、“跨界歌王”李荣浩，仿佛奠定了韩寒延续《后会无期》的男人戏基调，而惯以坚韧、独立的“大女主戏”获得观众认可的赵丽颖，作为目前唯一被公布的女演员，为这个超强阵容增添了一抹独特亮色。

[责任编辑： 孙阳丹]