边洗边聊！日本男星和20岁女儿一起洗澡

新闻摘要： 日本前职棒球星中村纪洋曾赴美挑战大联盟，现在担任棒球指导，近日参加综艺节目《有吉塾SP》，畅谈自己的育儿生活，尤其是会和3个女儿一起洗澡，意外引起网友讨论。

日本男星和20岁女儿一起洗澡

中村纪洋

新浪娱乐讯据台湾媒体报道，日本前职棒球星中村纪洋曾赴美挑战大联盟，现在担任棒球指导，近日参加综艺节目《有吉塾SP》，畅谈自己的育儿生活，尤其是会和3个女儿一起洗澡，意外引起网友讨论。

现年43岁的中村纪洋有3个女儿，最大女儿已经20岁，全都是运动健将，过去在职棒选手时代，要求全家一定要聚在电视机前看，比赛结束深夜返家，还要全家聚餐。

除此之外，中村纪洋到现在还会和女儿一起洗澡，节目拍下他在浴室泡澡的画面，大女儿这时敲门说“我要进去喽！”父女俩边洗澡边聊天，他表示自己现在眼睛不知道看哪里才好，3个女儿则是对共浴表示很平常，一家人吃饭聊天超欢乐，网友看节目直呼“好羡慕”。

(ETToday/文)

[责任编辑： 孙阳丹]