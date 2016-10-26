洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

边洗边聊！日本男星和20岁女儿一起洗澡

2016-10-26 09:47 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　日本男星和20岁女儿一起洗澡

　　中村纪洋

　　新浪娱乐讯据台湾媒体报道，日本前职棒球星中村纪洋曾赴美挑战大联盟，现在担任棒球指导，近日参加综艺节目《有吉塾SP》，畅谈自己的育儿生活，尤其是会和3个女儿一起洗澡，意外引起网友讨论。

　　现年43岁的中村纪洋有3个女儿，最大女儿已经20岁，全都是运动健将，过去在职棒选手时代，要求全家一定要聚在电视机前看，比赛结束深夜返家，还要全家聚餐。

　　除此之外，中村纪洋到现在还会和女儿一起洗澡，节目拍下他在浴室泡澡的画面，大女儿这时敲门说“我要进去喽！”父女俩边洗澡边聊天，他表示自己现在眼睛不知道看哪里才好，3个女儿则是对共浴表示很平常，一家人吃饭聊天超欢乐，网友看节目直呼“好羡慕”。

　　(ETToday/文)

[责任编辑： 孙阳丹]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 记者调查：白色车更好卖、更耐脏、夜...
  • 10年未缴养老保险金能正常办理退休手...
  • 2016年三季度全市重点工作推进会召开
  • 洛阳供热准备得如何？记者为您来解答
  • 孟津夫妻俩种起了甘蔗 用心经营“甜蜜...
  • 深圳水贝村拆迁每家赔2亿 全村83个姑...
  • 洛阳一小区临时停车须押行车证？交警...
  • 郑州近一年增人10万 一个郑州户口竟值...
  • 河南招募2728名海外汉语教师 公开选拔...
  • 2016年河南省业余足球冠军联赛洛阳足...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605