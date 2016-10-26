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星女郎变大眼女神

2016-10-26 09:47 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　王仕颖

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，影星周星驰(星爷)驰骋影坛数十年，拍过的经典作品多到数不清，而合作过的女星更是不计其数，如张敏、巩俐、莫文蔚、赵薇、黄圣依及张雨绮等，星女郎的名单超华丽，不只如此还有在片中出演的童星近几年也逐渐长大成人，像是《功夫》里的小哑女就被发现越来越有有女神感，迷人的大眼更迷倒许多人。

　　王仕颖在《功夫》中饰演女主角黄圣依的小时候，这个哑女的角色在电影中总被一群小男孩欺负，却只能拿着棒棒糖偷哭，后来周星驰出手相救，她便把这支棒棒糖送给对方，而开启了男女主角间的缘分。当时以童星身分出道的她，双颊圆润，笑容甜美，陆续被许多广告商、片商相中，陆续接拍了《半生缘》、《地下铁》、《饮食男女》等片。

　　从2004年拍摄《功夫》到现在已经过了12年，王仕颖已经从当年的小妹妹变成有着鹅蛋脸、迷人大眼、修长身型的21岁青春正妹，让不少人相当惊艳，而她也在2014年作为上海美女的代表，参加节目《天天向上》，同年考进上海戏剧学院导演系，被称赞是有颜值也有脑袋的女孩。

[责任编辑： 孙阳丹]

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