"唐僧"迟重瑞妻子陈丽华首成中国女首富

新闻摘要： 胡润研究院今日发布了《2016胡润女富豪榜》。数据显示，北京地产女王，75岁的陈丽华以505亿元财富首次成为中国女首富，杨惠妍、周群飞位居第二、第三位。

胡润女富豪榜

原标题：胡润女富豪榜：陈丽华505亿元首次成中国女首富

据胡润百富官方网站消息，胡润研究院今日发布了《2016胡润女富豪榜》。数据显示，北京地产女王，75岁的陈丽华以505亿元财富首次成为中国女首富，杨惠妍、周群飞位居第二、第三位。

陈丽华以505亿元财富登顶

榜单显示，75岁的北京地产女王陈丽华以财富505亿元首次成为中国女首富，这是胡润女富豪榜11年来诞生的第五位女首富。陈丽华今年也成为全球最成功的女企业家，即全球白手起家女首富；35岁的杨惠妍财富增长20%至485亿元位居第二；去年女首富、46岁的“IT女王”周群飞财富缩水10%至450亿元退居第三。

白手起家占6成二代占2成8位“80后”上榜

数据显示，白手起家的占62%，有32位，比去年少4位。另外还有7位二代，1位三代和11位遗孀或拥有丈夫部分资产。胡润表示：“今年女富豪榜上的二代达到历年最多。”8位“80后”进入中国女富豪前50名，其中35岁的“青年传媒女王”吴艳是唯一一位“80后”白手起家女富豪。其他7位“80后”是27岁的纪凯婷、33岁的周晏齐和许阳阳、34岁的康乔、35岁的杨惠妍、36岁的卢晓云和刘畅。

全球最成功女企业家中国大陆占6成

全球十亿美金以上最成功的女企业家中，中国大陆占60%。全球前十名中，中国大陆女企业家比去年减少3位，占一半，分别是陈丽华、周群飞、吴亚军、张茵和张欣。全球前50名中，中国大陆女企业家占56%。胡润女富豪榜发布十一年来，平均每年有3成新人上榜，今年11位新人，比去年减少3位。其中，白手起家的仅有6位，比去年减少7位。新人中，百亿富豪人数从去年的7位减少到4位：达利食品的陈丽玲、许阳阳母女、泛海卢志强的妻子黄琼姿和女儿卢晓云、华熙国际的赵燕和海虹控股(48.180, -0.10, -0.21%)的康乔。

财富涨幅最大的是瑞声科技潘政民的妻子吴春媛，增长116%；其次是深圳地产大佬祥祺陈红天的妻子姚丽妮和敏华控股的许慧卿(与其丈夫黄敏利共同拥有财富)，增长均超过40%。财富缩水最多的是做光伏设备制造的京运通(7.200, 0.04, 0.56%)冯焕培的妻子范朝霞，减少34%。

与前夫周亚辉离婚后，李琼合计持有昆仑万维(25.570, -0.03, -0.12%)3亿股，占上市公司发行总额的26.4%。按当日股票收盘价25元计算，分得的股票市值超70亿。

从事房地产行业人数最多金融IT增加最多

金融投资和IT增加最多，其次是社会服务、食品饮料和建筑业。女富豪从事房地产行业的人数仍然最多，达到23%，但同比减少2%；金融与投资以18%位居第二，同比增加3%；制造业以14%排名第三。零售行业有所下降。百富榜总榜上富豪从事最多的前三大行业依次是制造业、房地产和IT。

北京和深圳最受中国女企业家欢迎，分别有12位和9位上榜女富豪居住在此；其次仍然是上海以5位排名第三。只有2位女企业家住在大陆以外，一位在香港，一位在美国。

财富增长放慢速度，平均财富比去年增加8%，达到156亿元，是十年前的8倍；上榜门槛较去年提高7%，达到80亿元，是十年前的16倍。前50名男富豪平均财富560亿，上榜门槛290亿，分别是女富豪的3.6倍。

百富榜上浙商人数最多

从出生地来看，粤商仍然最多，有5位。百富榜上人数最多的浙商，在女富豪榜上比去年多1位，以3位排第二。白手起家女富豪中，粤商也最多。胡润表示：“广东不仅是中国女企业家的创业摇篮，也是全球女企业家的创业摇篮。”

[责任编辑： 孙阳丹]