“佛爷”陈伟霆机场救跌倒老奶奶 出手超快帅翻(图)

陈伟霆
陈伟霆救老太太
新浪娱乐讯据台湾媒体报道，香港歌手陈伟霆(William Chan)拥有帅气外型，最近出演《老九门》的帅气“佛爷”，军装扮相电翻大批女性粉丝。日前他现身北京机场被粉丝包围，此时见到一个老奶奶突然跌倒，第一时间的反应被赞翻了。
陈伟霆身穿红色连帽外套，头戴白色耳机十分抢眼，戴着墨镜笔直往前走，两旁工作人员协助维持秩序。而他走到转弯处的时候，正好见到拄拐杖的老奶奶跌倒，火速绕过随行人员，伸出双手去帮忙扶起老奶奶，确认奶奶站好没问题了，才松开手继续去准备搭飞机。这段过程被粉丝拍下画面，上传到网络掀起轰动疯传。
网友看到影片后大赞陈伟霆太帅了，“第一时间就是上前去扶”、“风度和教养好从举手投足间流露出来”，有人称赞他关心老奶奶的态度“太优秀了”。粉丝形容偶像是暖男，“细节圈死粉”、“人帅心也善”！
[责任编辑： 孙阳丹]
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064