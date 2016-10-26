“佛爷”陈伟霆机场救跌倒老奶奶 出手超快帅翻(图)

新闻摘要：

陈伟霆

陈伟霆救老太太

新浪娱乐讯据台湾媒体报道，香港歌手陈伟霆(William Chan)拥有帅气外型，最近出演《老九门》的帅气“佛爷”，军装扮相电翻大批女性粉丝。日前他现身北京机场被粉丝包围，此时见到一个老奶奶突然跌倒，第一时间的反应被赞翻了。

陈伟霆身穿红色连帽外套，头戴白色耳机十分抢眼，戴着墨镜笔直往前走，两旁工作人员协助维持秩序。而他走到转弯处的时候，正好见到拄拐杖的老奶奶跌倒，火速绕过随行人员，伸出双手去帮忙扶起老奶奶，确认奶奶站好没问题了，才松开手继续去准备搭飞机。这段过程被粉丝拍下画面，上传到网络掀起轰动疯传。

网友看到影片后大赞陈伟霆太帅了，“第一时间就是上前去扶”、“风度和教养好从举手投足间流露出来”，有人称赞他关心老奶奶的态度“太优秀了”。粉丝形容偶像是暖男，“细节圈死粉”、“人帅心也善”！

[责任编辑： 孙阳丹]