“爱你在心口难开”鲍比维病逝 38首歌进《告示牌》

新闻摘要: 据台湾媒体报道,曾是青少年偶像歌手的鲍比维(Bobby Vee)24日在明尼苏达州过世,享年73岁。鲍比维罹患阿兹海默症5年,儿子表示他因阿兹海默症相关疾病去世:“父亲又长又艰难的路终于走到尽头。”最后是在家人陪伴下,和平地在关怀中心辞世。

鲍比维

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道,曾是青少年偶像歌手的鲍比维(Bobby Vee)24日在明尼苏达州过世,享年73岁。鲍比维罹患阿兹海默症5年,儿子表示他因阿兹海默症相关疾病去世:“父亲又长又艰难的路终于走到尽头。”最后是在家人陪伴下,和平地在关怀中心辞世。

递补上场意外成功

鲍比维1943年出生于美国北达科塔州,16岁那年因瑞奇瓦伦斯(Ritchie Valens)、大波普李察森(J.P.Richardson)等当红歌手赴演唱会途中空难丧生,他的乐团“The Shadows”就这样递补上场,表演意外成功,为他一炮打响歌唱之路。

他曾跟巴布狄伦(Bob Dylan)组团表演,狄伦后来也在2013年翻唱鲍比维的《苏西宝贝》(Suzie Baby),并赞鲍比维:“他是同台过的人里,对我最有意义的一位。”

鲍比维以《好好照顾我的宝贝》(Take Good Care of My Baby)与《爱你在心口难开》(More Than I Can Say)风靡1960年代,后者被翻唱成多种语言版本,在台湾曾被凤飞飞唱红半边天。

38首歌进《告示牌》

根据《告示牌》杂志统计,他共有38首歌进榜,其中10首还是前20名。他晚年持续巡迴演出,2011年被诊断出罹患阿兹海默症后宣布退休。

[责任编辑: 孙阳丹]