“爱你在心口难开”鲍比维病逝 38首歌进《告示牌》

鲍比维
新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，曾是青少年偶像歌手的鲍比维(Bobby Vee)24日在明尼苏达州过世，享年73岁。鲍比维罹患阿兹海默症5年，儿子表示他因阿兹海默症相关疾病去世：“父亲又长又艰难的路终于走到尽头。”最后是在家人陪伴下，和平地在关怀中心辞世。
递补上场意外成功
鲍比维1943年出生于美国北达科塔州，16岁那年因瑞奇瓦伦斯(Ritchie Valens)、大波普李察森(J.P.Richardson)等当红歌手赴演唱会途中空难丧生，他的乐团“The Shadows”就这样递补上场，表演意外成功，为他一炮打响歌唱之路。
他曾跟巴布狄伦(Bob Dylan)组团表演，狄伦后来也在2013年翻唱鲍比维的《苏西宝贝》(Suzie Baby)，并赞鲍比维：“他是同台过的人里，对我最有意义的一位。”
鲍比维以《好好照顾我的宝贝》(Take Good Care of My Baby)与《爱你在心口难开》(More Than I Can Say)风靡1960年代，后者被翻唱成多种语言版本，在台湾曾被凤飞飞唱红半边天。
38首歌进《告示牌》
根据《告示牌》杂志统计，他共有38首歌进榜，其中10首还是前20名。他晚年持续巡迴演出，2011年被诊断出罹患阿兹海默症后宣布退休。
[责任编辑： 孙阳丹]
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