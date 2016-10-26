Running Man官方声明配7人合照：尊重Gary退出决定

新闻摘要： 据台湾媒体报道，综艺《Running Man》固定成员Gary在25日被爆退出节目，结束将近7年的录影时间，官方在25日晚间也首度于Instagram贴出7人的合照，发出声明表示尊重Gary退出的决定，未来仍会支持作为“音乐人”的Gary。

官方发声

Gary退出

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，综艺《Running Man》固定成员Gary在25日被爆退出节目，结束将近7年的录影时间，官方在25日晚间也首度于Instagram贴出7人的合照，发出声明表示尊重Gary退出的决定，未来仍会支持作为“音乐人”的Gary。

SBS官方的《Running Man》Instagram于25日晚间正式发文，Gary确定在31日录制最后一集节目，他从今年上半年提出想退出的念头，成员与制作组虽在这段期间试图挽留，但他在最近再次提出，“希望更集中于学习音乐上，也想要有更多时间经营音乐。”确定退出节目。

制作组表示“尊重Gary退出的决定，也非常感谢7年来Gary为节目的付出。”希望未来Gary能以音乐人的身份，为大众带来更多好作品，文内附上7人的合照，正式发出声明，令不少人泪崩表示“支持Gary，但是舍不得。”(ETToday/文)

[责任编辑： 孙阳丹]