卡戴珊被抢“自导自演”？八卦网站删文发表道歉声明

新闻摘要： 据台湾媒体报道，金卡戴珊本月初在巴黎下榻饭店传出珠宝被抢，事件传出后八卦娱乐网站MediaTakeOut报道整起事件是她“自导自演”。

卡戴珊

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，金卡戴珊本月初在巴黎下榻饭店传出珠宝被抢，事件传出后八卦娱乐网站MediaTakeOut报道整起事件是她“自导自演”。

网站昨天发表道歉声明并宣布撤回报道

36岁的金卡戴珊(Kim Kardashian)以真人秀节目走红，在社交网站拥有庞大粉丝。根据媒体报道，10月3日清晨，她在巴黎下榻的豪华饭店遭到数名歹徒持枪抢劫，损失值近千万美元的珠宝。

金卡戴珊遇抢的消息传出后，某八卦娱乐网站则报道，这位女星声称被抢其实是“自导自演”，目的在于诈取高达560万美元的保险金。金卡戴珊日前对该网站以及网站创办人马旺葛古亨加(Fred Mwangaguhunga)提出诽谤告诉。

MediaTakeOut网站24日刊登声明，对于针对金卡戴珊捏造在巴黎被抢、对警方说谎以及企图诈领560万美元珠宝保险金的一连串不实报道表示遗憾，“MediaTakeOut知道金卡戴珊其实在巴黎确实遭到抢劫。”

声明中表示，有关金卡戴珊捏造被抢、对法国警方说谎以及犯下诈领保险触法行径的所有报道与贴文，已经从MediaTakeOut网站永久删除。

MediaTakeOut网站在声明中写道：“对于刊登错误报道，我们诚心地向金卡戴珊以及她的家人致歉，她在巴黎所遇到的事件非常恐怖，很遗憾我们的报道未能呈现真相。我们乐见这起事件已经在各方都满意的情况下得以解决。”

马旺葛古亨加接受美国有线电视新闻网(CNN)专访时表示，网站的首要目标是在最迅速的情况下，提供最正确的消息，这起事件就是在这样的情况下发生的，因为消息来源是有可信度的，“如今则证实她确实有被抢，我们的报道伤害了她，这绝对不是我们想做的。”

美国有线电视新闻网报道，金卡戴珊的委任律师表示，这位女星愿意对MediaTakeOut网站撤销告诉。

[责任编辑： 孙阳丹]