曝张雨绮老公2次失信 去年公司负债率95%

新闻摘要： 朋友圈被张雨绮刷屏了。没错，就是那个已经和王全安离婚的张雨绮。“相识十天相恋，相识七十天结婚”，美女张雨绮做出了人生中又一次重要选择，上一次，她的选择是王全安，结果是，王全安被朝阳群众坑惨了。

张雨绮和认识70天男友领证结婚

张雨绮

今天，读懂君的朋友圈被张雨绮刷屏了。没错，就是那个已经和王全安离婚的张雨绮。

“相识十天相恋，相识七十天结婚”，美女张雨绮做出了人生中又一次重要选择，上一次，她的选择是王全安，结果是，王全安被朝阳群众坑惨了。

明星择偶是大新闻，尤其是女明星。嫁得好的女明星远没有想象中那么多。最轰动的就是人见人爱的黄奕，黄奕嫁给了一个名叫姜凯的“投资天才”，可是姜凯远不是她想象中的那个“投资天才”，姜凯的中华对冲基金管理的资产2008年底是5200万美元，2009年底只有1400万美元。也就是说，姜凯只管理了不到一个亿就泡到了黄奕。

看来，帮女明星给自己的金龟婿做DD，是个很好的生意。张雨绮闪婚的对象名叫袁巴元，袁巴元是上海笕尚实业股份有限公司的创始人，笕尚股份是一家服装公司，这家公司正在申请挂牌新三板。

没错，各位新三板公司创始人，是不是羡慕嫉妒恨？本着对张雨绮负责的态度，读懂君要研究一下笕尚实业和袁巴元啦。

读懂君的简单结论是：袁巴元，1973年生人，公司做服装生意，有过两次失信纪录。去年公司负债率超过95%，今年3月刚以30亿估值融到7000多万，公司今年7月29日申请挂牌新三板，然后现在和张雨绮大婚。

袁巴元名下的上海笕尚实业股份有限公司目前正在申请挂牌新三板。笕尚股份于2011年成立，今年7月完成股改后申请挂牌新三板。作为笕尚股份董事长的袁巴元，通过自己的两家投资公司城外投资、原一投资间接持有公司71.91%的股权，为公司实际控制人。

公开转让说明书显示，袁巴元1973年11月出生，从1997年7月至今，一直在做服装。公司旗下拥有TOPFEELING、MJSTYLE和FISHOP三大零售店品牌，截至今年3月31日，公司在全国有433家零售店。

取一个洋名字，然后开店卖服装，这个生意以前是不错的，现在其实没有那么好做。不过，公开转让说明书说笕尚股份的生意还不错，去年营收4.24亿元，净利润670.73万元，今年1—3月份营收2.85亿元，净利润2342.18万元。增长这么快，主要是公司在挂牌新三板前做了一次整合。

张雨绮应该很开心，不过读懂君可要提醒张美女，2014年12月31日、2015年12月31日、2016年3月31日，笕尚股份的资产负债率分别为93.96%、95.77%、75.07%。数据今年好看了不少，是今年才引入投资，估值30亿左右，融了7000多万。

不过公开转让说明书里关于袁巴元的材料并不多，于是读懂君鬼使神差上了最高人民法院的被执行人信息查询网。一查才知道，袁巴元在2010年有两次失信记录，不过，没有具体纪录。

总体来看，袁巴元，1973年生人，公司做服装生意，目前估值30亿，有过两次失信纪录。去年公司负债率超过95%，今年3月刚融完资，然后现在和张雨绮大婚。

张雨绮工作室用这样一句话公布婚讯，“这是一段恰到好处的相遇，相信爱的人会一直得到命运的眷顾”。

祝福张小姐。

[责任编辑： 孙阳丹]