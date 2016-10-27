网络谣传睡了小21岁小鲜肉吴磊？陈乔恩：智障才信

新闻摘要： 据台湾媒体报道，陈乔恩近年拥有超高人气，没想到今年初网上谣传她和小21岁的吴磊同居一年多，在网上掀起热议，近日又因此话题让她登上微博热搜，甚至还有网友开酸她，对此，她也霸气回应“只有智障才信。”

陈乔恩

陈乔恩回应网友

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，陈乔恩近年拥有超高人气，没想到今年初网上谣传她和小21岁的吴磊同居一年多，在网上掀起热议，近日又因此话题让她登上微博热搜，甚至还有网友开酸她，对此，她也霸气回应“只有智障才信。”

一些网站从2016年初，频传有名30多岁的台湾女艺人把一个炙手可热的小鲜肉睡了，称2人年纪相差21岁，女方被传近几年演电视剧翻红，加上种种的身分提示，37岁陈乔恩和17岁吴磊便被直指是传闻的2人。

而陈乔恩日前在微博发美照并写下：“岁月漫长，要心地善良”，散发十足正能量，没想到竟有网友在底下留言“心地善良妳还去睡小鲜肉”，引来粉丝抱不平，回呛该网友“这么假的谣言大概只有智障才信”，随后陈乔恩也赞同粉丝的发声，跟着回应“对啊～只有智障才信，回得好，哈哈哈哈”，亲自出面辟谣。

[责任编辑： 孙阳丹]