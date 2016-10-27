吴念真儿子吴定谦被爆劈腿 传下体照给小三言语露骨

新闻摘要： 据台湾媒体报道，演员吴定谦为资深艺人吴念真的儿子，演过不少电视剧、电影和舞台剧，现年34岁的他已经有论及婚嫁的女友Flora，但是不太爱多谈自己的感情生活，没想到近来却被爆出劈腿另一名女生“小乖”，该名女子跳出来指控他骗人是单身，过程中还不断传咸湿的简讯和照片，最后被抓包说谎才中断这4个月的偷吃关系。

曝吴定谦劈腿传下体照给小三

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，演员吴定谦为资深艺人吴念真的儿子，演过不少电视剧、电影和舞台剧，现年34岁的他已经有论及婚嫁的女友Flora，但是不太爱多谈自己的感情生活，没想到近来却被爆出劈腿另一名女生“小乖”，该名女子跳出来指控他骗人是单身，过程中还不断传咸湿的简讯和照片，最后被抓包说谎才中断这4个月的偷吃关系。

据《镜周刊》报导，吴定谦是在一场电影试映会上认识小乖，当时自称是单身，2人单独约会几次后，在车上发生第一次关系，之后还开了几次房间，没想到之后就经常传咸湿的讯息给女方，像是“跟你做都超爽”、“下次我想拍X你的影片”、“喜欢你口X我”等等，还传了只穿内裤或是用手握住下体的照片，以及自慰时呻吟的语音，让女生有些困扰，女方受访时也提供许多合照和聊天内容当作证据。

除此之外，吴定谦一直不让小乖到家中，也都不会让双方友人看到彼此，不但动不动就把工作不顺当藉口消失，只要女方在他的脸书贴文下留言，就会删掉该则Po文，直到10月初小乖才知道他根本没跟正牌女友分手，质问“你到底是不是劈腿”，他才在讯息中承认“是，我是(劈腿)”，女方知道自己当了4个多月的小三濒临崩溃。对此，吴定谦则回应：“哪有这种事？完全没有听说。”严正否认以上指控。(ETToday/文)

[责任编辑： 孙阳丹]