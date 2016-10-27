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郑爽录节目总是整个人躺椅子上 因学舞蹈致腰肌劳损

2016-10-27 09:37 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　郑爽

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，女星郑爽出道7年，之前和杨洋搭档演出《微微一笑很倾城》，女神形象深植人心，人气水涨船高，一举一动都是众人的焦点，然而，在综艺节目或被路人撞见拍戏现场时，总是整个人躺在椅子上，时常被网友批评是不是在耍大牌，但其实她总是蹲或躺着的背后的原因令人心疼。

　　郑爽总是给人坚强正向的形象，但录制节目的时候，总被捕捉到蹲着或躺着的身影，据报导，原来是因为她的腰曾在学习舞蹈的时候受伤，因为长期的工作疲劳造成了腰肌劳损。但她在《寂寞空庭春欲晚》中，不管是杖刑还是罚跪，都没有一句怨言的拍摄。

　　香港演员刘恺威也曾在节目透露，在古装戏中只要看见有官衔的人，就要鞠躬或下跪的，“但是她都有坚持的做，从来没有说过我腰好痛”，看见她总是蹲在一边的样子，也相当心疼不舍。

　　(ETToday/文)

[责任编辑： 孙阳丹]

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